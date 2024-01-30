ЗСУ випробовують сучасні дрони в бою, їх охороняють на секретних базах – Камишін

Через те, що часу на випробування безпілотників немає, Україна запускає їх на територію Росії вночі

Олександр Камишін (Скриншот)

Українські військові не мають часу на випробування новітніх дронів вітчизняного виробництва, тому перевіряють їх вже під час бою з росіянами. Про це в інтерв'ю британському The Time заявив міністр із питань стратегічних галузей промисловості Олександр Камишін.

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Протягом 2023 року Україні інвестувала у вітчизняну програму виробництва безпілотників близько $1 млрд, і має на меті подвоїти цю цифру у поточному році, каже міністр.

За його словами, наразі понад 200 українських компаній виробляють безпілотники для військових. Йдеться як про стартапи, так і про великі підприємства радянської епохи.

Камишін розповів, що Сили оборони не мають часу на випробування дронів, тому доводиться перевіряти їх вже під час бою.

Ці безпілотники ретельно охороняють військові на секретних базах в Україні. Вночі звідти їх запускають по стратегічних об'єктах Росії. Камишін додав, що окрім військових до запуску БпЛА мають доступ ще кілька цивільних інженерів.

Україна шукає й інші способи посилити військові спроможності. Наприклад, замість того, щоб просити найсучасніші технології у західних партнерів, змінити конфігурацію зброї, яку США більше не планують використовувати.

19 грудня 2023 року президент пообіцяв, що Україна наступного року виготовить мільйон дронів.

Камишін згодом уточнив, що глава держави мав на увазі лише FPV-дрони. За його словами, вже в грудні Україна виробляє понад 50 000 FPV-дронів на місяць.

У Міноборони заявили, що Україна нарощує виробництво дронів-камікадзе, щоб компенсувати нестачу артилерійських снарядів на фронті.

22 грудня Камишін заявив, що Україна має спроможності виробляти боєприпаси для дронів, є понад 50 державних та приватних виробників.

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