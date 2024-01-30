ВСУ испытывают современные дроны в бою, их охраняют на секретных базах – Камышин

Поскольку времени на испытания беспилотников нет, Украина запускает их на территорию России ночью

Александр Камышин (Скриншот)

У украинских военных нет времени испытывать новейшие дроны отечественного производства, поэтому их проверяют уже во время боя с россиянами. Об этом в интервью британскому The Time заявил министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Александр Камышин.

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В течение 2023 года Украина инвестировала в отечественную программу производства беспилотников около $1 млрд, и цель удвоить эту цифру в текущем году, говорит министр.

По его словам, более 200 украинских компаний производят беспилотники для военных. Речь идет как о стартапах, так и о крупных предприятиях советской эпохи.

Камышин рассказал, что у Сил обороны нет времени на испытание дронов, поэтому приходится проверять их уже во время боя.

Эти беспилотники усердно охраняют военные на секретных базах в Украине. Ночью оттуда их запускают по стратегическим объектам России. Камышин добавил, что кроме военных к запуску БПЛА имеют доступ еще несколько гражданских инженеров.

Украина ищет и другие способы усилить военные возможности. К примеру, вместо того, чтобы просить самые современные технологии у западных партнеров, изменить конфигурацию оружия, которую США больше не планируют использовать.

19 декабря 2023 года президент пообещал, что Украина в следующем году произведет миллион дронов.

Камышин впоследствии уточнил, что глава государства имел в виду только FPV-дроны. По его словам, уже в декабре Украина производит более 50 000 FPV-дронов в месяц.

В Минобороны заявили, что Украина наращивает производство дронов-камикадзе, чтобы компенсировать недостаток артиллерийских снарядов на фронте.

22 декабря Камышин заявил, что Украина имеет возможности производить боеприпасы для дронов, есть более 50 государственных и частных производителей.

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