Технології не замінять солдатів на полі бою в найближчому майбутньому — командир Азову "Редіс"

Прокопенко заявив, що війна не є гонкою технологій, у якій солдат починає стагнувати через думку, що його замінять роботи

Денис "Редіс" Прокопенко (Фото: скриншот із відео)

Командир бригади Національної гвардії "Азов" Денис "Редіс" Прокопенко вважає, що найближчим часом штучний інтелект не замінить живого солдата на полі бою. Про це він повідомив на військовій конференції EstMil. tech 2024 в Таллінні, Естонія.

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За його словами, за майже 10 років війни Росії проти України стався колосальний технологічний прогрес у сфері автоматизованих систем управління боєм та робототехніки, які значно підвищили рівень обізнаності командира та зробили війська ефективнішими.

"Здавалося б, що з кожним роком роль солдата на полі бою стає все менш значущою. Більшість вважає, що штучний інтелект повністю замінить солдатів на полі бою в найближчому майбутньому. Звичайно, технології — це майбутнє, але в першу чергу війна — це мистецтво, а не просто гонка технологій, в рамках якої солдат починає стагнувати через думку про те, що роботизована техніка повністю замінить його", – сказав Прокопенко.

Він зазначив, що, можливо, це станеться, але точно не найближчим часом.

"Якщо ядерна війна не розпочнеться раніше", – заявив воєначальник.

19 грудня 2023 року президент Зеленський пообіцяв, що Україна наступного року зробить мільйон дронів.

Міністр Камишін згодом уточнив, що глава держави мав на увазі лише FPV-дрони. За його словами, вже у грудні Україна виробляє понад 50 000 FPV-дронів на місяць.

У Міноборони заявили, що Україна нарощує виробництво дронів-камікадзе, щоб компенсувати нестачу артилерійських снарядів на фронті.

30 січня 2024 року Камишін заявив, що українські військові не мають часу на випробування новітніх дронів вітчизняного виробництва, тому перевіряють їх уже під час бою з росіянами.

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