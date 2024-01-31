Командир Азова "Редис": Роль пехоты в войне остается ключевой. Новая техника — помощник

Прокопенко заявил, что главная концепция подготовки "Азова" — мотивированный и хорошо подготовленный солдат

Денис "Редис" Прокопенко (Фото: пресс-служба "Азова")

Командир бригады Национальной гвардии "Азов" Денис "Редис" Прокопенко заявил, что роль пехоты в современной войне остается ключевой, несмотря на технологии. Об этом он сообщил на военной конференции EstMil. tech 2024 в Таллинне, Эстония.

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По его словам, не стоит забывать о ведущей роли пехоты.

"Наш опыт показывает, что когда мы имеем дело с достаточно сильным противником, концепция современной войны без хорошо подготовленной и дисциплинированной пехоты является ложной", — сказал Прокопенко.

Он отметил, что "Азов" сделал для себя вывод, который стал основной концепцией подготовки в бригаде: лучшее оружие — это мотивированный, хорошо подготовленный и дисциплинированный солдат, лучшем помощником которого является новейшая современная техника.

"Я считаю, что будущее за единой системой, которая включает в себя всестороннее развитие не только вооружения и технологий, но и нашего ценнейшего ресурса — пехоты", — заявил комбриг.

Прокопенко считает, что в ближайшем будущем искусственный интеллект не заменит живого солдата на поле боя.

Западные союзники рекомендуют украинской армии ограничить наступательные действия и усилить оборону, поскольку Украина, в отличие от России, имеет ограниченные возможности действий на поле боя.

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что в 2024 году Украина должна получить преимущество в воздухе.

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