Командир Азову "Редіс": Роль піхоти у війні залишається ключовою. Технології — помічник
Командир бригади Національної гвардії "Азов" Денис "Редіс" Прокопенко заявив, що роль піхоти у сучасній війні залишається ключовою, попри технології. Про це він повідомив на військовій конференції EstMil. tech 2024 в Таллінні, Естонія.
За його словами, не варто забувати про провідну роль піхоти.
"Наш досвід показує, що коли ми маємо справу з досить сильним противником, концепція сучасної війни без добре підготовленої та дисциплінованої піхоти є хибною", – сказав Прокопенко.
Він зазначив, що "Азов" зробив для себе висновок, який став основною концепцією підготовки у бригаді: найкраща зброя — це мотивований, добре підготовлений та дисциплінований солдат, найкращим помічником якого є новітня сучасна техніка.
"Я вважаю, що майбутнє за єдиною системою, яка включає всебічний розвиток не тільки озброєння і технологій, а й нашого найціннішого ресурсу — піхоти", — заявив комбриг.
- Прокопенко вважає, що найближчим часом штучний інтелект не замінить живого солдата на полі бою.
- Західні союзники рекомендують українській армії обмежити наступальні дії та посилити оборону, оскільки Україна, на відміну від Росії, має обмежені можливості дій на полі бою.
- Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявив, що у 2024 році Україна має отримати перевагу у повітрі.
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