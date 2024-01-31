Командир Азову "Редіс": Роль піхоти у війні залишається ключовою. Технології — помічник

Прокопенко заявив, що головна концепція підготовки "Азову" — мотивований і добре підготовлений солдат

Денис "Редіс" Прокопенко (Фото: пресслужба "Азову")

Командир бригади Національної гвардії "Азов" Денис "Редіс" Прокопенко заявив, що роль піхоти у сучасній війні залишається ключовою, попри технології. Про це він повідомив на військовій конференції EstMil. tech 2024 в Таллінні, Естонія.

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За його словами, не варто забувати про провідну роль піхоти.

"Наш досвід показує, що коли ми маємо справу з досить сильним противником, концепція сучасної війни без добре підготовленої та дисциплінованої піхоти є хибною", – сказав Прокопенко.

Він зазначив, що "Азов" зробив для себе висновок, який став основною концепцією підготовки у бригаді: найкраща зброя — це мотивований, добре підготовлений та дисциплінований солдат, найкращим помічником якого є новітня сучасна техніка.

"Я вважаю, що майбутнє за єдиною системою, яка включає всебічний розвиток не тільки озброєння і технологій, а й нашого найціннішого ресурсу — піхоти", — заявив комбриг.

Прокопенко вважає, що найближчим часом штучний інтелект не замінить живого солдата на полі бою.

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