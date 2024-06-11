США отменили запрет на поставку оружия "Азову" – WP

Фото: бригада НГУ "Азов"

Соединенные Штаты отменили запрет на поставку оружия своего производства украинской 12-й бригаде специального назначения "Азов". Об этом сообщает издание Washinghton Post со ссылкой на результаты проверки, проведенной Государственным департаментом США.

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"Азов" прошел проверку в соответствии с законом бывшего сенатора Патрика Лиги: документ препятствует передаче военной помощи США иностранным подразделениям, если признано, что они совершили серьезные нарушения прав человека.

Госдепартамент отметил, что не выявил никаких доказательств подобных нарушений со стороны "Азова".

Спикер ведомства отказался сообщить изданию, когда был снят этот запрет и попало ли американское оружие к личному составу бригады. Также ни руководство "Азова", ни украинское правительство не ответили на запросы о комментариях от СМИ.

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Ко всему прочему военнослужащим "Азова" было запрещено посещать учения, организованные американскими военными.

Кроме процесса проверки от Госдепа, законы США об ассигнованиях в течение длительного времени запрещали "Азову" получать американскую помощь.

Теперь чиновники США говорят, что поскольку батальон "Азов" структурно отличается от нынешней бригады в составе Национальной гвардии, эти ограничения не применяются, заключает издание. При этом не уточняется, были ли действительно оправданы такие ограничения насчет батальона.

19 апреля комбат "Азова" Прокопенко попросил США отменить запрет на передачу вооружения бригаде, введенный в 2017 году.

По его словам, запрет стал причиной, по которой в 2022 году во время обороны Мариуполя "Азов" не имел нового западного вооружения, и бойцам приходилось сдерживать превосходящие силы противника, используя крайне ограниченные ресурсы.

8 мая украинцы призвали власти срочно провести переговоры с США по отмене ограничений на предоставление оружия "Азову" – петиция к Зеленскому собрала необходимое количество голосов.

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