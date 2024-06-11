США отметили замедление России под Харьковом: Украинцы держат фронт и приехала помощь

Пэт Райдер признал, что еще "многое нужно сделать" для оказания помощи Украине, но Соединенные Штаты собираются продолжать это делать

Пэт Райдер (Фото: Pentagon / Alexander Kubitza)

Российские захватчики замедлились под Харьковом – это следствие того, что украинцы могут продолжать удерживать фронт, и поступления американской помощи. Об этом во время брифинга заявил спикер Пентагона Пэт Райдер.

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Он отметил, что россияне замедлились "с точки зрения прогресса, которого они достигали под Харьковом".

По мнению Райдера, это демонстрирует, что украинцы могут продолжать удерживать линию фронта, а также свидетельствует о поступлении военной помощи США.

Спикер признал, что еще "многое нужно сделать" для предоставления Украине необходимой помощи, однако США собираются продолжать это делать.

В частности, он напомнил о предстоящем заседании Контактной группы по обороне Украины в формате "Рамштайн", которое должно состояться 13 июня.

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