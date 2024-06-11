ЗСУ знищили російський комплекс РЕБ "Борисоглебск-2" під Покровським

Минулого разу захисники зі 10-ї бригади захопили такий як трофей

"Борисоглебск-2" (Фото: ресурс окупантів)

Українські захисники з 10-ї бригади "Едельвейс" знищили російський багатофункціональний комплекс радіоелектронної боротьби РБ-301Б "Борисоглебськ-2". Про це у коментарі LIGA.net сказав речник оперативно-стратегічного угруповання військ "Хортиця" Назар Волошин.

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Бійці окремої гірсько-штурмової бригади здійснили ураження за допомогою FPV-дрону східніше від Покровського Донецької області, зазначив він.

Раніше ця ж бригада захопила такий самий комплекс окупантів у якості трофею – це відбулося 13 березня 2022 року.

Перший задокументований випадок знищення "Борисоглебська-2" ЗСУ був у жовтні 2023 року – тоді з'явилося відео з ураженням та локацією у Донецькій області.

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Перші вісім комплексів були поставлені у війська РФ у 2013 році, а за 2014-15 роки було поставлено ще 14 комплексів, пишуть заявляють загарбники.

У склад "Борисоглебска-2" включений пункт управління Р-300КМВ та окремі машини з різним радіоелектронним обладнанням. Серед іншого, є засоби радіотехнічної розвідки, котрі потрібні для виявлення радіосигналів та видачі даних про них.

У повній комплектації він включає дев'ять різних машин із набором обладнання, котрі розміщуються на шасі МТ-ЛБ (так звана "мотолига"), доопрацьованих для встановлення нового спеціального обладнання.

Росіяни стверджують, що після прибуття на місце "Борисоглебску-2" потрібно "близько 15 хвилин" для розгортання всіх засобів та підготовку до бойової роботи.

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У червні 2023 року під Бахмутом оператори Сил спеціальних операцій ЗСУ у взаємодії з HIMARS знищили два російські комплекси радіоелектронної боротьби. Зокрема, тоді повідомлялось про знищення одного комплексу "Борисоглебск-2".

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