Комбат "Ахіллесу": Росіяни переважають у РЕБах, у нас з'являється більше систем – треба ще

"Кожен збір на РЕБ-системи – це донат на збереження життя наших військових та техніки", – зауважив Юрій Федоренко

Батальйон БпAК "Ахіллес" (Фото: 92 ОШБр ім. Івана Сірка)

Російські окупанти переважають у засобах радіоелектронної боротьби як за рахунок централізованих систем, так і за рахунок портативних РЕБів. Водночас в українських захисників з'являється все більше систем, але треба ще більше. Про це в інтерв'ю LIGA.net заявив командир батальйону безпілотних авіакомплексів "Ахіллес" 92 бригади Юрій Федоренко.

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За його словами, у системах РЕБ росіяни переважають як за рахунок централізованих систем (тиснуть на широкий діапазон частот), так і за рахунок портативних РЕБів які встановлюються на броньовану техніку.

Також РЕБи використовують і штурмові групи окупантів задля прикриття від українських FPV-дронів, зазначив Федоренко.

Водночас в українських захисників є централізовані засоби РЕБ, з'являється все більше систем, які закривають передові позиції, транспорт, логістику, піхоту і штурмові підрозділи, акцентував комбат.

"Однак треба більше. Кожен збір на РЕБ-системи – це донат на збереження життя наших військових та техніки", – підсумував він.

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Федоренко заявив, що російські загарбники найбільше тиснуть у напрямку Часового Яру, від березня вони мають там тактичні успіхи, але вони не "максимально критичні".

Комбат вважає, що україні важливо нищити не лише російську авіацію, а й інфраструктуру, яка наповнює Росію грошима, нафтодоларом – в першу чергу.

За словами військового, у російської армії є перевага в кількості артилерії та артилерійських пострілів, а також у "мавіках": один до трьох, це пов'язано із відносинами між урядами Китаю та Росії.

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