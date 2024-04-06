Перевага Росії у "мавіках" – один до трьох: пов'язано з відносинами з Китаєм – комбат "Ахіллесу"

Юрій Федоренко – командир батальйону безпілотних авіаційних комплексів "Ахіллес" (Фото: 92 ОШБр ім. Івана Сірка)

У російської армії є перевага в кількості артилерії та артилерійських пострілів, а також у "мавіках": один до трьох. Це пов'язано із відносинами між урядами Китаю та Росії. Про це в інтерв'ю для LIGA.net розповів командир батальйону безпілотних авіакомплексів "Ахіллес" 92 ОШБр, депутат Київради (СН) Юрій Федоренко.

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Федоренко зазначив, що на один постріл Збройних Сил України – ворог робить орієнтовно шість. Також він розповів, що у російської армії є переваги в безпілотниках: "у "мавіках" – десь один до трьох".

"Це пов'язано з відносинами між урядом Китаю та Росії: вони спроможні закупати напряму велику кількість коптерів DJI Mavic 3 / DJI Mavic 3Т. Це топкоптер війни, який дозволяє моніторити передню лінію і вдень, і вночі. І скидати боєприпаси на позиції", – пояснив військовий.

Командир батальйону зауважив, що те саме й з FPV-дронами: комплектування Росія викуповує за великі гроші.

"Контракти з топовими виробниками у них підписані на три-чотири місяці наперед. Наші виробники змушені шукати альтернативні підприємства, завозити по-різному", – зазначив він.

Федоренко розповів, що зараз українські виробники, уряд та усі долучені до виробничих процесів ведуть активну роботу, щоб перейти на європейське комплектовання. Низка європейських компаній перейшли на повністю замкнений цикл: електродвигуни, передавачі, вся електроніка, зазначив він.

Водночас військовий наголосив, що Україна зробила суттєві кроки у масштабуванні виробництва FPV-дронів: електродвигуни вже частково виготовляються в Україні.

"Загалом ситуація щодо кількості FPV-дронів денного застосування на початок листопада 2023 року виглядала так: на один коптер Сил оборони України противник мав п’ять. На поточний момент – один до двох", – розповів він.

За кількістю FPV-коптерів нічного застосування росіяни досі переважають, адже, за словами Федоренка, вони почали раніше завдяки доступу до комплектовання, зокрема – до тепловізійних камер.

"Але наш підрозділ вже теж достатньо активно почав застосувати нічні FPV", – запевнив він.

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19 грудня 2023 року Зеленський сказав, що Україна планує випустити мільйон дронів у 2024-му.

11 лютого Федоров заявив, що Україна вже наздогнала Росію за кількістю дальніх дронів-камікадзе.

25 лютого Федоров підтвердив, що у 2024 році Україна досягне мети виробництва мільйона безпілотників на рік.

20 березня Федоров заявив, що Україна може збільшити виробництво безпілотників до 2 млн одиниць на рік, що вдвічі більше за цільовий показник, але для цього потрібна додаткова фінансова підтримка Заходу.

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