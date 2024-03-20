Україна могла б виробляти 2 млн дронів на рік, але потрібно фінансування – глава Мінцифри

Михайло Федоров (Фото: Валентина Поліщук / LIGA.net)

Віцепрем'єр, міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров заявив, що Україна може збільшити виробництво безпілотників до 2 млн одиниць на рік, що вдвічі більше за цільовий показник, але для цього потрібна додаткова фінансова підтримка Заходу. Про це він повідомив у інтерв'ю The Guardian.

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"Нам вдалося настільки розширити ринок, що ми можемо виробляти понад 1 або навіть 2 млн безпілотників", – сказав Федоров.

За словами міністра, найбільший виклик у виробництві безпілотників – фінансовий, і Україна відчуває брак фінансової допомоги з боку США. Федоров заявив, що через нестачу грошей український уряд укладає контракти на набагато меншу суму, ніж здатні виробники в країні.

Він додав, що з дронів, які використовують на полі бою, більш як 90% виготовлені в Україні. Над виробництвом безпілотників в Україні зараз працює понад 200 компаній.

19 грудня 2023 року Зеленський сказав, що Україна планує випустити мільйон дронів у 2024-му.

11 лютого Федоров заявив, що Україна вже наздогнала Росію за кількістю дальніх дронів-камікадзе.

25 лютого Федоров підтвердив, що у 2024 році Україна досягне мети виробництва мільйона безпілотників на рік.

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