Украина могла бы производить 2 млн дронов в год, но нужно финансирование – глава Минцифры
Вице-премьер, министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров заявил, что Украина может увеличить производство беспилотников до 2 млн единиц в год, что вдвое больше целевого показателя, но для этого требуется дополнительная финансовая поддержка Запада. Об этом он сообщил в интервью The Guardian.
"Нам удалось настолько расширить рынок, что мы можем производить более 1 или даже 2 млн беспилотников", — сказал Федоров.
По словам министра, самый большой вызов в производстве беспилотников – финансовый, и Украина испытывает нехватку финансовой помощи со стороны США. Федоров заявил, что из-за нехватки денег украинское правительство заключает контракты на гораздо меньшую сумму, чем способные производители в стране.
Он добавил, что из дронов, которые используют на поле боя, более 90% изготовлены в Украине. Над производством беспилотников в Украине сейчас работает более 200 компаний.
- 19 декабря 2023 года Зеленский сказал, что Украина планирует выпустить миллион дронов в 2024-м.
- 11 февраля Федоров заявил, что Украина уже догнала Россию по количеству дальних дронов-камикадзе.
- 25 февраля Федоров подтвердил, что в 2024 году Украина достигнет цели производства миллиона беспилотников в год.
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