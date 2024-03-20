Украина могла бы производить 2 млн дронов в год, но нужно финансирование – глава Минцифры

В Минцифре считают, что Украина может увеличить темпы производства дронов в два раза

Михаил Федоров (Фото: Валентина Полищук / LIGA.net)

Вице-премьер, министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров заявил, что Украина может увеличить производство беспилотников до 2 млн единиц в год, что вдвое больше целевого показателя, но для этого требуется дополнительная финансовая поддержка Запада. Об этом он сообщил в интервью The Guardian.

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"Нам удалось настолько расширить рынок, что мы можем производить более 1 или даже 2 млн беспилотников", — сказал Федоров.

По словам министра, самый большой вызов в производстве беспилотников – финансовый, и Украина испытывает нехватку финансовой помощи со стороны США. Федоров заявил, что из-за нехватки денег украинское правительство заключает контракты на гораздо меньшую сумму, чем способные производители в стране.

Он добавил, что из дронов, которые используют на поле боя, более 90% изготовлены в Украине. Над производством беспилотников в Украине сейчас работает более 200 компаний.

19 декабря 2023 года Зеленский сказал, что Украина планирует выпустить миллион дронов в 2024-м.

11 февраля Федоров заявил, что Украина уже догнала Россию по количеству дальних дронов-камикадзе.

25 февраля Федоров подтвердил, что в 2024 году Украина достигнет цели производства миллиона беспилотников в год.

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