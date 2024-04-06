Перевес РФ в "мавиках" – один к трем: связано с отношениями с Китаем – комбат "Ахиллеса"

Юрий Федоренко – командир батальона беспилотных авиационных комплексов "Ахиллес" (Фото: 92 ОШБр им. Ивана Сирко)

У русской армии есть преимущество в количестве артиллерии и артиллерийских выстрелов, а также в "мавиках": один до трех. Это связано с отношениями правительств Китая и России. Об этом в интервью для LIGA.net рассказал командир батальона беспилотных авиакомплексов "Ахиллес" 92 ОШБр, депутат Киеврады (СН) Юрий Федоренко.

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Федоренко рассказал, что на один выстрел Вооруженных сил Украины – враг делает ориентировочно шесть. Также он рассказал, что у российской армии есть преимущества в беспилотниках: "в "мавиках" – где-то один к трем".

"Это связано с отношениями между правительством Китая и России: они способны закупать напрямую большое количество коптеров DJI Mavic 3 / DJI Mavic 3Т. Это топкоптер войны, который позволяет мониторить переднюю линию и днем, и ночью. И сбрасывать боеприпасы на позиции", – пояснил военный.

Командир батальона отметил, что, то же самое и с FPV-дронами: комплектование Россия выкупает за большие деньги.

"Контракты с топовыми производителями у них подписаны на три-четыре месяца вперед. Наши производители вынуждены искать альтернативные предприятия, завозить по-разному", – отметил он.

Федоренко рассказал, что сейчас украинские производители, правительство и все причастные к производственным процессам ведут активную работу, чтобы перейти на европейское комплектование. Ряд европейских компаний перешли на полностью замкнутый цикл: электродвигатели, передатчики, вся электроника, отметил он.

В то же время военный отметил, что Украина сделала существенные шаги в масштабировании производства FPV-дронов: электродвигатели уже частично изготавливаются в Украине.

"В целом ситуация по количеству FPV-дронов дневного применения на начало ноября 2023 года выглядела так: на один коптер Сил обороны Украины противник имел пять. На текущий момент – один к двум", – рассказал он.

По количеству FPV-коптеров ночного применения россияне до сих пор преобладают, ведь, по словам Федоренко, они начали раньше благодаря доступу к комплектованию, в частности – к тепловизионным камерам.

"Но наше подразделение уже тоже достаточно активно начало применить ночные FPV", – заверил он.

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19 декабря 2023 года Зеленский сказал, что Украина планирует выпустить миллион дронов в 2024-м.

11 февраля Федоров заявил, что Украина уже догнала Россию по количеству дальних дронов-камикадзе.

25 февраля Федоров подтвердил, что в 2024 году Украина достигнет цели производства миллиона беспилотников в год.

20 марта Федоров заявил, что Украина может увеличить производство беспилотников до 2 млн единиц в год, что вдвое больше целевого показателя, но для этого требуется дополнительная финансовая поддержка Запада.

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