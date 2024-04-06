Комбат "Ахіллесу": Удари по нафтозаводах на території Росії – вимушений захід

Військовий зауважив, що якщо Україна отримає далекобійні ракети – це допоможе ефективніше вражати російські тилові сполучення

Юрій Федоренко – командир батальйону безпілотних авіаційних комплексів "Ахіллес" (Фото: 92 ОШБр ім. Івана Сірка)

Україні важливо нищити не лише російську авіацію, а й інфраструктуру, яка наповнює Росію грошима, нафтодоларом – в першу чергу. Про це в інтерв'ю для LIGA.net заявив командир батальйону безпілотних авіакомплексів "Ахіллес" 92 ОШБр, депутат Київради (СН) Юрій Федоренко.

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"Зараз це ефективно вдається робити безпілотниками, які вражають російські нафтопереробні заводи", – зазначив Федоренко.

Військовий наголосив, що удари по НПЗ на території Росії – це вимушений захід.

"Наші безпілотники не спрацьовують у місцях високої концентрації мирного населення. Тому не можна порівнювати удари, яких завдає Україна, з ударами Росії. Вони чинять геноцид, луплячи по житлових будинках, закладах освіти та охорони здоров'я", – акцентував він.

Федоренко зауважив, що якщо Україна отримає від партнерів далекобійні ракети – це допоможе ефективніше вражати російські тилові сполучення, військові навчальні центри, склади з боєприпасами.

"Логіка дуже проста. Чим більше противник виснажений у тилу, тим менше ресурсів він передасть на передню лінію. І буде обмежений в ударно-штурмових діях. Тоді ми зможемо почати контрнаступ", – додав він.

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Після серії ударів українських безпілотників по нафтопереробних заводах у РФ обвалилося виробництво бензину. Російські нафтопереробні заводи за три тижні березня скоротили обсяги випуску автомобільного бензину на 10%.

2 квітня 2024 року український безпілотник влучив в установку первинного перероблення нафти на НПЗ в Нижньокамську, Татарстан, після чого там виникла пожежа.

Головне управління розвідки та ЗСУ вдарили по трьох військових аеродромах на території РФ у ніч проти 5 квітня.

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