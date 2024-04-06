Комбат "Ахиллеса": Удары по нефтезаводам на территории России – вынужденная мера

Военный отметил, что если Украина получит дальнобойные ракеты – это поможет эффективнее поражать российские тыловые соединения

Юрий Федоренко – командир батальона беспилотных авиационных комплексов "Ахиллес" (Фото: 92 ОШБр им. Ивана Сирко)

Украине важно уничтожать не только российскую авиацию, но и инфраструктуру, наполняющую Россию деньгами, нефтедолларом – в первую очередь. Об этом в интервью для LIGA.net заявил командир батальона беспилотных авиакомплексов "Ахиллес" 92 ОШБр, депутат Киеврады (СН) Юрий Федоренко.

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"Сейчас это эффективно удается делать беспилотниками, которые поражают российские нефтеперерабатывающие заводы", – отметил Федоренко.

Военный подчеркнул, что удары по НПЗ на территории России – это вынужденная мера.

"Наши беспилотники не срабатывают в местах высокой концентрации мирного населения.

Поэтому нельзя сравнивать удары, которые наносит Украина, с ударами России. Они совершают геноцид, лупя по жилым домам, учреждениям образования и здравоохранения", – акцентировал он.

Федоренко отметил, что если Украина получит от партнеров дальнобойные ракеты – это поможет эффективнее поражать российские тыловые сообщения, военные учебные центры, склады с боеприпасами.

"Логика очень простая. Чем больше противник истощен в тылу, тем меньше ресурсов он передаст на переднюю линию. И будет ограничен в ударно-штурмовых действиях. Тогда мы сможем начать контрнаступление", – добавил он.

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После серии ударов украинских беспилотников по нефтеперерабатывающим заводам в РФ обрушилось производство бензина. Российские нефтеперерабатывающие заводы за три недели марта сократили объемы выпуска автомобильного бензина на 10%.

2 апреля 2024 года украинский беспилотник попал в установку первичной переработки нефти на НПЗ в Нижнекамске, Татарстан, после чего там возник пожар.

Главное управление разведки и ВСУ ударили по трем военным аэродромам на территории РФ в ночь на 5 апреля.

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