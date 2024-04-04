Зеленський провів Ставку: доповіді про фронт, дрони, РЕБ і протиповітряну оборону

Володимир Зеленський (Фото: Офіс президента)

Президент Володимир Зеленський повідомив про нове засідання Ставки верховного головнокомандувача: працювали над питаннями щодо фронту, безпілотників, засобів радіоелектронної боротьби та протиповітряної оборони.

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Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський доповів щодо ситуації на основних напрямках.

Також обговорювалися результати стабілізаційних дій, завдяки яким вдалося зупинити просування росіян, зазначив президент.

Українські розвідувальні відомства доповіли про подальші плани загарбників та українські дії у відповідь.

Міністр оборони Рустем Умєров відзвітував про виконання контрактів на закупівлю безпілотників та систем РЕБ і про підготовку нових угод. Зеленський доручив йому надати аналогічні звіти щодо української ракетної програми.

Начальник Генштабу Анатолій Баргилевич доповів щодо боротьби з інструментами російського повітряного терору, стосовно результатів використання РЕБ, мобільних вогневих груп і ППО.

Також обговорювалася низка доручень щодо подальшого вдосконалення українських тактик у цій царині, підсумував голова держави.

29 березня Зеленський повідомив про початок оновленої роботи РНБО. Вона буде спрямована на прогнози, виконання поточних завдань, доктринальну роботу, кібербезпеку, а також роботу, пов'язану з діяльністю Ставки верховного головнокомандувача.

Того ж дня після засідання Ставки він зазначив, що вночі свідомими цілями російських загарбників стали Канівська та Дністровська гідроелектростанції, РФ хоче повторення екологічної катастрофи Каховської ГЕС.

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