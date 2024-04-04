Зеленский провел Ставку: доклады о фронте, дронах, РЭБ и противовоздушной обороне
Президент Владимир Зеленский сообщил о новом заседании Ставки верховного главнокомандующего: работали над вопросами по фронту, беспилотникам, средствам радиоэлектронной борьбы и противовоздушной обороны.
Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский доложил о ситуации на основных направлениях.
Также обсуждались результаты стабилизационных действий, благодаря которым удалось приостановить продвижение россиян, отметил президент.
Украинские разведывательные ведомства доложили о дальнейших планах захватчиков и ответных украинских действиях.
Министр обороны Рустем Умеров отчитался о выполнении контрактов на закупку беспилотников и систем РЭС и о подготовке новых соглашений. Зеленский поручил ему предоставить аналогичные отчеты по украинской ракетной программе.
Начальник Генштаба Анатолий Баргилевич доложил о борьбе с инструментами российского воздушного террора, результатах использования РЭБ, мобильных огневых групп и ПВО.
Также обсуждалась низка поручений по дальнейшему совершенствованию украинских тактик в этой области, подытожил глава государства.
- 29 марта Зеленский сообщил о начале обновленной работы СНБО. Она будет направлена на прогнозы, выполнение текущих задач, доктринальную работу, кибербезопасность, а также работу, связанную с деятельностью Ставки верховного главнокомандующего.
- В тот же день после заседания Ставки он отметил, что ночью сознательными целями российских захватчиков стали Каневская и Днестровская гидроэлектростанции, РФ хочет повторения экологической катастрофы Каховской ГЭС.
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