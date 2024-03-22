Зеленський зібрав Ставку після масованої ракетної атаки РФ. Ухвалено закриті рішення
Президент Володимир Зеленський провів засідання Ставки верховного головнокомандувача після влаштованої росіянами масованої ракетної атаки. Він повідомив, що єдиною темою сьогоднішньої Ставки було питання енергетики.
"Ставка ухвалила кілька закритих рішень. Але по-справжньому захистити Україну може лише рішення наших партнерів надати достатню кількість сучасних систем ППО. Працюємо щодня й за цим напрямом", – заявив президент.
Голови правління Укренерго Володимир Кудрицький та Нафтогазу Олексій Чернишов доповіли на Ставці про стан енергосистеми, першочергові кроки щодо її зміцнення та подальшого захисту, головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський і командувач Повітряних сил Микола Олещук – про роботу ППО в ці два дні.
Зеленський зазначив, що усі доповіді на Ставці були присвячені ліквідації наслідків російського обстрілу – у Харкові та області, Запоріжжі, Дніпрі, Хмельницькому та області, Кривому Розі, у Сумській, Полтавській, Одеській, Вінницькій, Івано-Франківській областях, а також інших постраждалих містах і громадах.
Президент заслухав звіти про перебіг відновлювальних робіт, підключення будинків до світла, води й тепла, забезпечення людей тимчасовим житлом та всією необхідною допомогою.
- Вранці 22 березня російська армія вдарила по Україні крилатими та балістичними ракетами різних типів, а також десятками дронів-камікадзе Shahed-136, загалом було випущено 151 засіб повітряного нападу.
- Російська армія завдала ракетного удару по греблі Дніпровської гідроелектростанції в Запоріжжі. Проїзд греблею повністю перекрили. Відомо про влучання восьми ракет, наразі об'єкт виведений з ладу.
- Загрози прориву греблі ДніпроГЕС немає, заявляли в Укренерго.
Читайте також: ДніпроГЕС. Росіяни розганяють фейки про прорив греблі у Запоріжжі для паніки — РНБО