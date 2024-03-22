Зеленський зібрав Ставку після масованої ракетної атаки РФ. Ухвалено закриті рішення

По-справжньому захистити Україну може лише рішення західних партнерів надати достатню кількість сучасних систем ППО, заявив президент

Володимир Зеленський (Фото: ОП)

Президент Володимир Зеленський провів засідання Ставки верховного головнокомандувача після влаштованої росіянами масованої ракетної атаки. Він повідомив, що єдиною темою сьогоднішньої Ставки було питання енергетики.

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"Ставка ухвалила кілька закритих рішень. Але по-справжньому захистити Україну може лише рішення наших партнерів надати достатню кількість сучасних систем ППО. Працюємо щодня й за цим напрямом", – заявив президент.

Голови правління Укренерго Володимир Кудрицький та Нафтогазу Олексій Чернишов доповіли на Ставці про стан енергосистеми, першочергові кроки щодо її зміцнення та подальшого захисту, головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський і командувач Повітряних сил Микола Олещук – про роботу ППО в ці два дні.

Зеленський зазначив, що усі доповіді на Ставці були присвячені ліквідації наслідків російського обстрілу – у Харкові та області, Запоріжжі, Дніпрі, Хмельницькому та області, Кривому Розі, у Сумській, Полтавській, Одеській, Вінницькій, Івано-Франківській областях, а також інших постраждалих містах і громадах.

Президент заслухав звіти про перебіг відновлювальних робіт, підключення будинків до світла, води й тепла, забезпечення людей тимчасовим житлом та всією необхідною допомогою.

Вранці 22 березня російська армія вдарила по Україні крилатими та балістичними ракетами різних типів, а також десятками дронів-камікадзе Shahed-136, загалом було випущено 151 засіб повітряного нападу.

Російська армія завдала ракетного удару по греблі Дніпровської гідроелектростанції в Запоріжжі. Проїзд греблею повністю перекрили. Відомо про влучання восьми ракет, наразі об'єкт виведений з ладу.

Загрози прориву греблі ДніпроГЕС немає, заявляли в Укренерго.

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