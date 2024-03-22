Зеленский собрал Ставку после массированной ракетной атаки РФ. Приняты закрытые решения
Президент Владимир Зеленский провел заседание Ставки верховного главнокомандующего после устроенной россиянами массированной ракетной атаки. Он сообщил, что единственной темой сегодняшней Ставки был вопрос энергетики.
"Ставка приняла несколько закрытых решений. Но по-настоящему защитить Украину может только решение наших партнеров предоставить достаточное количество современных систем ПВО. Работаем каждый день и в этом направлении", – заявил президент.
Главы правлений Укрэнерго Владимир Кудрицкий и Нафтогаза Алексей Чернышов доложили на Ставке о состоянии энергосистемы, первоочередных шагах по ее укреплению и дальнейшей защите, главнокомандующий ВСУ Александр Сырский и командующий Воздушными силами Николай Олещук – о работе ПВО в эти два дня.
Зеленский отметил, что все доклады на Ставке были посвящены ликвидации последствий российского обстрела – в Харькове и области, Запорожье, Днепре, Хмельницком и области, Кривом Роге, Сумской, Полтавской, Одесской, Винницкой, Ивано-Франковской областях, а также других пострадавших городах и громадах.
Президент заслушал отчеты о ходе восстановительных работ, подключении домов к свету, воде и теплу, обеспечении людей временным жильем и всей необходимой помощью.
- Утром 22 марта российская армия ударила по Украине крылатыми и баллистическими ракетами разных типов, а также десятками дронов-камикадзе Shahed-136, всего было выпущено 151 средство воздушного нападения.
- Российская армия нанесла ракетный удар по плотине Днепровской гидроэлектростанции в Запорожье. Проезд по плотине полностью перекрыли. Известно о попадании восьми ракет, в настоящее время объект выведен из строя.
- Угрозы прорыва дамбы ДнепроГЭС нет, заявляли в Укрэнерго.
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