Зеленский собрал Ставку после массированной ракетной атаки РФ. Приняты закрытые решения

Владимир Зеленский (Фото: ОП)

Президент Владимир Зеленский провел заседание Ставки верховного главнокомандующего после устроенной россиянами массированной ракетной атаки. Он сообщил, что единственной темой сегодняшней Ставки был вопрос энергетики.

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

"Ставка приняла несколько закрытых решений. Но по-настоящему защитить Украину может только решение наших партнеров предоставить достаточное количество современных систем ПВО. Работаем каждый день и в этом направлении", – заявил президент.

Главы правлений Укрэнерго Владимир Кудрицкий и Нафтогаза Алексей Чернышов доложили на Ставке о состоянии энергосистемы, первоочередных шагах по ее укреплению и дальнейшей защите, главнокомандующий ВСУ Александр Сырский и командующий Воздушными силами Николай Олещук – о работе ПВО в эти два дня.

Зеленский отметил, что все доклады на Ставке были посвящены ликвидации последствий российского обстрела – в Харькове и области, Запорожье, Днепре, Хмельницком и области, Кривом Роге, Сумской, Полтавской, Одесской, Винницкой, Ивано-Франковской областях, а также других пострадавших городах и громадах.

Президент заслушал отчеты о ходе восстановительных работ, подключении домов к свету, воде и теплу, обеспечении людей временным жильем и всей необходимой помощью.

Утром 22 марта российская армия ударила по Украине крылатыми и баллистическими ракетами разных типов, а также десятками дронов-камикадзе Shahed-136, всего было выпущено 151 средство воздушного нападения.

Российская армия нанесла ракетный удар по плотине Днепровской гидроэлектростанции в Запорожье. Проезд по плотине полностью перекрыли. Известно о попадании восьми ракет, в настоящее время объект выведен из строя.

Угрозы прорыва дамбы ДнепроГЭС нет, заявляли в Укрэнерго.

Читайте также: ДнепроГЭС. Россияне разгоняют фейки о прорыве дамбы в Запорожье для паники – СНБО