Зеленський заявив про початок оновленої роботи РНБО: п'ять завдань

Три дні тому було звільнено старого й призначено нового секретаря держоргану

Володимир Зеленський (Фото: Офіс президента)

Президент Володимир Зеленський повідомив про початок оновленої роботи Ради національної безпеки та оборони. Вона буде спрямована на прогнози, виконання поточних завдань, доктринальну роботу, кібербезпеку, а також роботу, пов'язану з діяльністю Ставки верховного головнокомандувача.

Читайте нас в Telegram: тільки важливі та перевірені новини

"Перше – більше прогнозованості, саме цієї функції. Нам потрібне посилення можливості України прогнозувати та впливати на процеси, від яких залежить національна безпека нашої держави", – повідомив президент.

По-друге, зазначив Зеленський, буде продовження виконання всіх поточних завдань системи РНБО, а особливо уважно – стосовно санкційної політики України.

По-третє, відомство вестиме "доктринальну роботу" щодо чіткості національних орієнтирів і системності у їх реалізації – це те, що "потрібно і зараз і після війни", пояснив президент.

По-четверте, РНБО працюватиме у сфері кібербезпеки та інформації, відомство має потенціал "робити більше" для захисту від дестабілізаційних операцій ворога та координації всіх державних органів у цій сфері. зауважив голова держави.

По-п'яте, щодо Ставки, то РНБО має продовжити роботу з проєктів рішень та контролю за їх виконанням, зауважив Зеленський.

"Очевидний пріоритет – це оборона нашої держави та захист нашого суспільства", – підсумував він.

26 березня президент звільнив Олексія Данілова з посади секретаря РНБО та призначив на його місце тодішнього очільника Служби зовнішньої розвідки Олександра Литвиненка.

З 2021 року і до призначення в РНБО Литвиненко очолював Службу зовнішньої розвідки. Тепер на цю посаду призначили Олега Іващенка, який раніше був першим заступником начальника Головного управління розвідки – помічником Головнокомандувача ЗСУ.

Зеленський заявив, що Данілова переведуть на інший напрямок, однак не уточнив, куди саме.

Читайте також: Буданов посилює вплив? Чому Зеленський звільнив Данілова з РНБО та що відомо про наступника