Президент призначив нового голову Служби зовнішньої розвідки України
Президент Володимир Зеленський призначив новим головою Служби зовнішньої розвідки України Олега Іващенка. Про це повідомили в Офісі президента.
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Попереднього голову Служби зовнішньої розвідки, Олександра Литвиненка, президент перевів на нову посаду. Литвиненко замінив Олексія Данілова на посаді секретаря Ради національної безпеки й оборони.
Раніше генерал Іващенко обіймав посаду першого заступника начальника Головного управління розвідки Міністерства оборони – помічника головнокомандувача Збройних Сил України.
- 8 лютого президент Володимир Зеленський звільнив Валерія Залужного з посади головнокомандувача Збройних Сил України.
- Новим головнокомандувачем ЗСУ став Олександр Сирський.
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