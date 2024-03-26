Президент призначив нового голову Служби зовнішньої розвідки України

Президент Зеленський звільнив Олексія Данілова з посади секретаря Ради національної безпеки і оборони

Володимир Зеленський (Фото: ОП)

Президент Володимир Зеленський призначив новим головою Служби зовнішньої розвідки України Олега Іващенка. Про це повідомили в Офісі президента.

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Попереднього голову Служби зовнішньої розвідки, Олександра Литвиненка, президент перевів на нову посаду. Литвиненко замінив Олексія Данілова на посаді секретаря Ради національної безпеки й оборони.

Раніше генерал Іващенко обіймав посаду першого заступника начальника Головного управління розвідки Міністерства оборони – помічника головнокомандувача Збройних Сил України.

8 лютого президент Володимир Зеленський звільнив Валерія Залужного з посади головнокомандувача Збройних Сил України.

Новим головнокомандувачем ЗСУ став Олександр Сирський.

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