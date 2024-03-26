Президент назначил нового главу Службы внешней разведки Украины
Владимир Зеленский (Фото: ОП)

Президент Владимир Зеленский назначил новым главой Службы внешней разведки Украины Олега Иващенко. Об этом сообщили в Офисе президента.

Предыдущего главу Службы внешней разведки, Александра Литвиненко, президент перевел на новую должность. Литвиненко заменил Алексея Данилова на должности секретаря Совета национальной безопасности и обороны.

Ранее генерал Иващенко занимал должность первого заместителя начальника Главного управления разведки Министерства обороны – помощника главнокомандующего Вооруженными Силами Украины.

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