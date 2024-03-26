Президент назначил нового главу Службы внешней разведки Украины
Президент Владимир Зеленский назначил новым главой Службы внешней разведки Украины Олега Иващенко. Об этом сообщили в Офисе президента.
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Предыдущего главу Службы внешней разведки, Александра Литвиненко, президент перевел на новую должность. Литвиненко заменил Алексея Данилова на должности секретаря Совета национальной безопасности и обороны.
Ранее генерал Иващенко занимал должность первого заместителя начальника Главного управления разведки Министерства обороны – помощника главнокомандующего Вооруженными Силами Украины.
- 8 февраля президент Владимир Зеленский уволил Валерия Залужного с должности главнокомандующего Вооруженными Силами Украины.
- Новым главнокомандующим ВСУ стал Александр Сырский.
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