Юрий Игнат больше не спикер Воздушных сил

Олещук поблагодарил Игната и сообщил, что он будет оставаться в составе Воздушных сил

Юрій Ігнат (Фото: Укріформ)

Юрий Игнат больше не занимает должность начальника службы по связям с общественностью командования Воздушных сил ВСУ, однако будет оставаться в составе ВС. Об этом сообщил командующий Воздушными силами Николай Олещук.

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Он поблагодарил Игната за продуктивную работу и за результат борьбы с врагом на информационном фронте – как в Украине, так и за рубежом.

Олещук отметил, что Игнат остается в составе Воздушных сил и будет работать на другом направлении – убежден, что "не менее успешно".

Игнат возглавлял пресс-службу командования Воздушных сил с 2018 года. В 2022 году он получил орден Даниила Галицкого – за личное мужество и самоотверженные действия, проявленные в защите государственного суверенитета и территориальной целостности Украины, верность военной присяге.

8 февраля Зеленский объявил, что назначил Сырского новым главнокомандующим ВСУ. Он объяснил это решение необходимостью "перезагрузки" армии, поэтому анонсировал и дальнейшие новые назначения.

Зеленский перечислил восемь изменений, которых ждет в ближайшее время в обновленных ВСУ.

11 февраля Зеленский назначил новых командующих Сухопутными войсками, ДШВ, Сил территориальной обороны и Объединенных сил.

29 февраля Зеленский сменил командующего Сил логистики ВСУ, а 14 марта – командующего Сил поддержки.

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