Юрий Игнат больше не спикер Воздушных сил
Юрий Игнат больше не занимает должность начальника службы по связям с общественностью командования Воздушных сил ВСУ, однако будет оставаться в составе ВС. Об этом сообщил командующий Воздушными силами Николай Олещук.
Он поблагодарил Игната за продуктивную работу и за результат борьбы с врагом на информационном фронте – как в Украине, так и за рубежом.
Олещук отметил, что Игнат остается в составе Воздушных сил и будет работать на другом направлении – убежден, что "не менее успешно".
Игнат возглавлял пресс-службу командования Воздушных сил с 2018 года. В 2022 году он получил орден Даниила Галицкого – за личное мужество и самоотверженные действия, проявленные в защите государственного суверенитета и территориальной целостности Украины, верность военной присяге.
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