Юрій Ігнат більше не речник Повітряних сил

Олещук подякував Ігнату та повідомив, що він залишатиметься у складі Повітряних сил

Юрій Ігнат (Фото: Укрінформ)

Юрій Ігнат більше не обійматиме посаду начальника служби зв’язків із громадськістю командування Повітряних сил ЗСУ, проте залишатиметься у складі ПС. Про це повідомив командувач Повітряних сил Микола Олещук.

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Він подякував Ігнату за продуктивну роботу та за результат боротьби з ворогом на інформаційному фронті – як в Україні, так і за кордоном.

Олещук зазначив, що Ігнат залишатиметься у складі Повітряних сил і працюватиме на іншому напрямку – переконаний, що "не менш успішно".

Ігнат очолював пресслужбу командування Повітряних сил із 2018 року. В 2022 році він отримав орден Данила Галицького – за особисту мужність і самовіддані дії, виявлені у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, вірність військовій присязі.

8 лютого Зеленський оголосив, що призначив Сирського новим головнокомандувачем ЗСУ. Він пояснив це рішення необхідністю "перезавантаження" армії, тому анонсував і подальші нові призначення.

Зеленський перелічив вісім змін, на які очікує найближчим часом в оновлених ЗСУ.

11 лютого Зеленський призначив нових командувачів Сухопутних військ, ДШВ, Сил тероборони й Об'єднаних сил.

29 лютого Зеленський змінив командувача Сил логістики ЗСУ, а 14 березня – командувача Сил підтримки.

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