Юрій Ігнат більше не речник Повітряних сил
Юрій Ігнат більше не обійматиме посаду начальника служби зв’язків із громадськістю командування Повітряних сил ЗСУ, проте залишатиметься у складі ПС. Про це повідомив командувач Повітряних сил Микола Олещук.
Він подякував Ігнату за продуктивну роботу та за результат боротьби з ворогом на інформаційному фронті – як в Україні, так і за кордоном.
Олещук зазначив, що Ігнат залишатиметься у складі Повітряних сил і працюватиме на іншому напрямку – переконаний, що "не менш успішно".
Ігнат очолював пресслужбу командування Повітряних сил із 2018 року. В 2022 році він отримав орден Данила Галицького – за особисту мужність і самовіддані дії, виявлені у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, вірність військовій присязі.
- 8 лютого Зеленський оголосив, що призначив Сирського новим головнокомандувачем ЗСУ. Він пояснив це рішення необхідністю "перезавантаження" армії, тому анонсував і подальші нові призначення.
- Зеленський перелічив вісім змін, на які очікує найближчим часом в оновлених ЗСУ.
- 11 лютого Зеленський призначив нових командувачів Сухопутних військ, ДШВ, Сил тероборони й Об'єднаних сил.
- 29 лютого Зеленський змінив командувача Сил логістики ЗСУ, а 14 березня – командувача Сил підтримки.
Читайте також: Зеленський заявив, що дав Сирському карт-бланш на будь-які кадрові зміни у ЗСУ