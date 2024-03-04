Кадрові зміни у ЗСУ продовжуються. Зеленський змінив командувача Сил підтримки

Олександр Яковець (Фото - АрміяInform)

Президент Володимир Зеленський змінив командувача Сил підтримки ЗСУ. Посаду отримав бригадний генерал Олександр Яковець, відповідний указ опубліковано на сайті Офісу президента.

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Одним указом від 4 березня Зеленський звільнив Дмитра Герегу з посади командувача Сил підтримки, іншим – призначив Яковця.

Яковець з 2009 до 2018 року був командиром 91 окремого полку оперативного забезпечення.

Під час війни на сході Яковець виконував чимало бойових завдань щодо влаштування мінно-вибухових загороджень першого рубежу оборони. Під його керівництвом проводилися операції з розмінування місцевості та фортифікаційні обладнання другого рубежу оборони в Донецькій області. Він керував створенням керованих вузлів загороджень, ці завдання проводилися під постійним обстрілом російських сил.

У 2018-2020 роках Яковець був начальником управління логістики, заступником начальника штабу оперативного командування "Схід", а з 19 лютого 2020 року він обіймав посаду начальника управління інженерних військ командування Сил підтримки ЗСУ.

8 лютого Зеленський оголосив, що призначив Сирського новим головнокомандувачем ЗСУ. Залужному він запропонував "залишитись у команді", але не уточнив, на якій посаді.

Зеленський перелічив вісім змін, на які очікує найближчим часом в оновлених ЗСУ. Один із пунктів — побудувати в армії дієву систему ротацій.

11 лютого Зеленський призначив нових командувачів Сухопутних військ, ДШВ, Сил тероборони й Об'єднаних сил.

29 лютого Зеленський змінив командувача Сил логістики ЗСУ.

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