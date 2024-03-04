Кадрові зміни у ЗСУ продовжуються. Зеленський змінив командувача Сил підтримки
Президент Володимир Зеленський змінив командувача Сил підтримки ЗСУ. Посаду отримав бригадний генерал Олександр Яковець, відповідний указ опубліковано на сайті Офісу президента.
Одним указом від 4 березня Зеленський звільнив Дмитра Герегу з посади командувача Сил підтримки, іншим – призначив Яковця.
Яковець з 2009 до 2018 року був командиром 91 окремого полку оперативного забезпечення.
Під час війни на сході Яковець виконував чимало бойових завдань щодо влаштування мінно-вибухових загороджень першого рубежу оборони. Під його керівництвом проводилися операції з розмінування місцевості та фортифікаційні обладнання другого рубежу оборони в Донецькій області. Він керував створенням керованих вузлів загороджень, ці завдання проводилися під постійним обстрілом російських сил.
У 2018-2020 роках Яковець був начальником управління логістики, заступником начальника штабу оперативного командування "Схід", а з 19 лютого 2020 року він обіймав посаду начальника управління інженерних військ командування Сил підтримки ЗСУ.
- 8 лютого Зеленський оголосив, що призначив Сирського новим головнокомандувачем ЗСУ. Залужному він запропонував "залишитись у команді", але не уточнив, на якій посаді.
- Зеленський перелічив вісім змін, на які очікує найближчим часом в оновлених ЗСУ. Один із пунктів — побудувати в армії дієву систему ротацій.
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