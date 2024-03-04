Кадровые изменения в ВСУ продолжаются. Зеленский сменил командующего Сил поддержки
Президент Владимир Зеленский сменил командующего Сил поддержки ВСУ. Должность получил бригадный генерал Александр Яковенко, соответствующий указ опубликован на сайте Офиса президента.
Одним указом от 4 марта Зеленский уволил Дмитрия Герегу с должности командующего Сил поддержки, другим – назначил Яковца.
Яковец с 2009 по 2018 годы был командиром 91-го отдельного полка оперативного обеспечения.
Во время войны на востоке Яковец выполнял немало боевых задач по устройству минно-взрывных заграждений первого рубежа обороны. Под его руководством проводились операции по разминированию местности и фортификационному оборудованию второго рубежа обороны в Донецкой области. Он руководил созданием управляемых узлов заграждений, эти задачи производились под постоянным обстрелом российских сил.
В 2018-2020 годах Яковец был начальником управления логистики, заместителем начальника штаба оперативного командования "Восток", а с 19 февраля 2020 он занимал должность начальника управления инженерных войск Командования Сил поддержки ВСУ.
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