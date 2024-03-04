Кадровые изменения в ВСУ продолжаются. Зеленский сменил командующего Сил поддержки

Александр Яковец (Фото - АрмияInform)

Президент Владимир Зеленский сменил командующего Сил поддержки ВСУ. Должность получил бригадный генерал Александр Яковенко, соответствующий указ опубликован на сайте Офиса президента.

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Одним указом от 4 марта Зеленский уволил Дмитрия Герегу с должности командующего Сил поддержки, другим – назначил Яковца.

Яковец с 2009 по 2018 годы был командиром 91-го отдельного полка оперативного обеспечения.

Во время войны на востоке Яковец выполнял немало боевых задач по устройству минно-взрывных заграждений первого рубежа обороны. Под его руководством проводились операции по разминированию местности и фортификационному оборудованию второго рубежа обороны в Донецкой области. Он руководил созданием управляемых узлов заграждений, эти задачи производились под постоянным обстрелом российских сил.

В 2018-2020 годах Яковец был начальником управления логистики, заместителем начальника штаба оперативного командования "Восток", а с 19 февраля 2020 он занимал должность начальника управления инженерных войск Командования Сил поддержки ВСУ.

8 февраля Зеленский объявил, что назначил Сырского новым главнокомандующим ВСУ. Залужному он предложил "остаться в команде", но не уточнил, на каком посту.

Зеленский перечислил восемь изменений, которых ждет в ближайшее время в обновленных ВСУ. Один из пунктов – построить в армии действенную систему ротаций.

11 февраля Зеленский назначил новых командующих Сухопутными войсками, ДШВ, Сил территориальной обороны и Объединенных сил.

29 февраля Зеленский сменил командующего Силами логистики ВСУ.

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