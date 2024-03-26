Зеленский уволил Данилова с должности секретаря СНБО
Президент Владимир Зеленский уволил Алексея Данилова с должности секретаря Совета национальной безопасности и обороны и назначил на его место главу Службы внешней разведки Александра Литвиненко. Об этом говорится в соответствующих указах на сайте ОП.
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"Уволить Данилова Алексея Мячеславовича с должности секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины", – говорится в тексте указа президента.
Также в ОП указали, что новым секретарем СНБО президент назначил Александра Литвиненко, которого перед этим уволил с должности главы Службы внешней разведки.
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