Зеленський звільнив Данілова з посади секретаря РНБО

На його місце призначено голову Служби зовнішньої розвідки Олександра Литвиненка

Олексій Данілов (Фото: LIGA.net/Валентина Поліщук)

Президент Володимир Зеленський звільнив Олексія Данілова з посади секретаря Ради національної безпеки і оборони і призначив на його місце голову Служби зовнішньої розвідки Олександра Литвиненка. Про це йдеться у відповідних указах на сайті ОП.

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"Звільнити Данілова Олексія Мячеславовича з посади секретаря Ради національної безпеки й оборони України", – йдеться у тексті указу президента.

Новим секретарем РНБО президент призначив Олександра Литвиненка, якого перед цим звільнив з посади голови Служби зовнішньої розвідки.

Данілова призначили секретарем РНБО у 2019 році, раніше це місце обіймав Олександр Данилюк, який пішов у відставку через можливе скасування націоналізації "ПриватБанку".

8 лютого президент Володимир Зеленський звільнив Валерія Залужного з посади головнокомандувача Збройних Сил України.

Новим головнокомандувачем ЗСУ став Олександр Сирський.

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