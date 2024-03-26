Данілова переведуть на інший напрямок. Зеленський: Про це пізніше

Президент звільнив Данілова з посади секретаря РНБО і призначив на його місце голову Служби зовнішньої розвідки Литвиненка

Володимир Зеленський (Фото: LIGA.net/Валентина Поліщук)

Президент України Володимир Зеленський заявив, що Олексія Данілова, якого сьогодні було звільнено з посади секретаря РНБО, переведуть на інший напрямок, однак не уточнив, куди саме.

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"Вдячний Олексію Данілову за роботу на посаді секретаря Ради національної безпеки й оборони України. Він переводиться на інший напрямок — про це пізніше", — заявив Зеленський.

Також він зазначив, що кадрові зміни — це "продовження перезавантаження системи управління". За його словами, новий секретар РНБО Олександр Литвиненко "поєднає свій досвід керівництва Службою зовнішньої розвідки України із завданнями, які є перед Радою нацбезпеки й оборони".

Глава держави наголосив, що очікує "зміцнення стратегічних можливостей нашої держави прогнозувати й впливати на процеси, від яких залежить національна безпека".

"Зміцнення України й оновлення нашої державної системи на всіх напрямках буде продовжене", — акцентував Зеленський.

Радник глави Офісу президента Михайло Подоляк у інтерв'ю для LIGA.net заявляв, що звільнення Данілова з посади секретаря РНБО – це звичайні кадрові ротації, адже відповідні етапи війни потребують "динамізації процесів". Водночас варто очікувати, що Данілову запропонують іншу посаду.