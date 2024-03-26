Звільнення Данілова. У Зеленського заявили, що це звичайна ротація: Йому щось запропонують

Президент звільнив Данілова з посади секретаря РНБО і призначив на його місце голову Служби зовнішньої розвідки Литвиненка

Михайло Подоляк (Фото: пресслужба ОП)

Звільнення Олексія Данілова з посади секретаря Ради національної безпеки і оборони – це звичайні кадрові ротації, адже відповідні етапи війни потребують "динамізації процесів". Водночас варто очікувати, що Данілову запропонують іншу посаду. Таку думку висловив радник глави Офісу президента Михайло Подоляк у коментарі для журналіста LIGA.net.

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На думку Подоляка, цей випадок – класична ротація: замість Олексія Данілова секретарем РНБО стає Олександр Литвиненко.

"Це звичайні кадрові ротації. Президент говорить про це достатньо багато, що він буде підсилювати команду, змінювати команду, тому що ми знаходимося на відповідних етапах війни й кожний етап потребує динамізації процесів", – пояснив радник глави ОП.

Подоляк зазначив, що люди втомлюються від постійного "рутинного процесу війни, він (процес. – Ред.) потребує певних стратегічних готовностей далі працювати в жорсткому ритмі, пропонувати якісь відповідні ініціативи".

Радник глави ОП зауважив, що президент "дуже обережно ставиться до кадрів", тому за відсутності "кримінальних історій" – президент Володимир Зеленський "вважає за потрібне запропонувати членові команди ті чи інші посади, де вони можуть надалі продовжувати реалізовувати своє бачення того, в чому вони можуть бути корисні державним інститутам".

"Тобто буде щось запропоновано й, безумовно, ми будемо бачити Данілова працюючим на користь Україні", – додав він.