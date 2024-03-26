Увольнение Данилова. У Зеленского заявили, что это обычная ротация: Ему что-то предложат

Президент уволил Данилова с должности секретаря СНБО и назначил на его место главу Службы внешней разведки Литвиненко

Михаил Подоляк (Фото: пресс-служба ОП)

Увольнение Алексея Данилова с должности секретаря Совета национальной безопасности и обороны – это обычные кадровые ротации, ведь соответствующие этапы войны нуждаются в "динамизации процессов". В то же время стоит ожидать, что Данилову предложат другую должность. Такое мнение высказал советник главы Офиса президента Михаил Подоляк в комментарии для журналиста LIGA.net.

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По мнению Подоляка, этот случай – классическая ротация: вместо Алексея Данилова секретарем СНБО становится Александр Литвиненко.

"Это обычные кадровые ротации. Президент говорит об этом достаточно много, что он будет усиливать команду, менять команду, потому что мы находимся на соответствующих этапах войны и каждый этап требует динамизации процессов", – пояснил советник главы ОП.

Подоляк отметил, что люди устают от постоянного "рутинного процесса войны, он (процесс. – Ред.) требует определенных стратегических готовностей дальше работать в жестком ритме, предлагать какие-то соответствующие инициативы".

Советник главы ОП отметил, что президент "очень осторожно относится к кадрам", поэтому при отсутствии "криминальных историй" – президент Владимир Зеленский "считает нужным предложить члену команды те или иные должности, где они могут в дальнейшем продолжать реализовывать свое видение того, в чем они могут быть полезны государственным институтам".

"То есть будет что-то предложено и, безусловно, мы будем видеть Данилова работающим на пользу Украине", – добавил он.