Новый глава СНБО говорит, что узнал о назначении сегодня

Других комментариев пока не предоставляет

Александр Литвиненко (Фото: пресс-служба форума Украина-30)

Новый глава Совета национальной безопасности и обороны Александр Литвиненко сообщил LIGA.net, что новость о своем назначении узнал сегодня.

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Литвиненко отметил, что комментариев и интервью сейчас не дает.

Сегодня президент Владимир Зеленский выпустил указ, по которому уволил Алексея Данилова с должности главы СНБО и назначил на его место Литвиненко.

С 2021 года и до назначения в СНБО Литвиненко возглавлял Службу внешней разведки. Теперь эту должность занимает Олег Иващенко, который ранее был первым заместителем начальника Главного управления разведки – помощником Главнокомандующего ВСУ.

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8 февраля президент Владимир Зеленский уволил Валерия Залужного с должности главнокомандующего Вооруженными Силами Украины.

Новым главнокомандующим ВСУ стал Александр Сырский.

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