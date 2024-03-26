Новый глава СНБО говорит, что узнал о назначении сегодня
Новый глава Совета национальной безопасности и обороны Александр Литвиненко сообщил LIGA.net, что новость о своем назначении узнал сегодня.
Литвиненко отметил, что комментариев и интервью сейчас не дает.
Сегодня президент Владимир Зеленский выпустил указ, по которому уволил Алексея Данилова с должности главы СНБО и назначил на его место Литвиненко.
С 2021 года и до назначения в СНБО Литвиненко возглавлял Службу внешней разведки. Теперь эту должность занимает Олег Иващенко, который ранее был первым заместителем начальника Главного управления разведки – помощником Главнокомандующего ВСУ.
Читайте также: Глава СВР о плане Кремля: Ключ к выигрышу РФ – внутренняя дестабилизация в Украине
- 8 февраля президент Владимир Зеленский уволил Валерия Залужного с должности главнокомандующего Вооруженными Силами Украины.
- Новым главнокомандующим ВСУ стал Александр Сырский.
Читайте также: В сети разгоняют о якобы увольнении командующего Воздушными силами – там не подтверждают