В сети разгоняют о якобы увольнении командующего Воздушными силами – там не подтверждают
Сегодня в официальном Telegram-канале командующего Воздушными силами Николая Олещука изменились фото и название. Вскоре после этого нардеп от Евросолидарности Алексей Гончаренко заявил о якобы будущих изменениях в руководстве этого рода войск – эту же информацию также распространили анонимные Telegram-каналы. Спикер ВС Юрий Игнат в комментарии LIGA.net заявил, что переименование канала связано только с желанием военного.
Сегодня в официальном канале командующего ВС изменилось название и фото: раньше он назывался именем военного и там стояло его фото, а теперь он подписан как "Командующий Воздушными Силами ВС Украины", а на фото – герб этого рода войск.
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После этого нардеп Гончаренко заявил, что "скорее всего" будут изменения в руководстве Воздушных сил. В следующем сообщении политик сослался на "слухи" и написал, что "будут перемены" в Военно-морских силах и ВС.
Заявление Гончаренко также распространили некоторые анонимные Telegram-каналы. При этом в качестве дополнительного довода приводился скриншот с переименованным каналом Олещука.
Журналист LIGA.net спросил спикера ВС, с чем связано изменение названия и фото в канале командующего. Игнат ответил, что это личный Telegram-канал Олещука, и смена фото и названия канала – решение военного.
Впоследствии спикер ВС добавил LIGA.net, что командующий "просто так захотел".
Следует заметить, что у самих Воздушных сил есть отдельный канал в Telegram.
- После увольнения бывший главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный переименовал свой Telegram-канал с "Главнокомандующий ВСУ" на свое имя, а новоназначенный главком Александр Сырский продолжил вести свой канал "СЫРСКИЙ". После ухода с должности экс-командующий Объединенных сил Сергей Наев также сохранил свой Telegram-канал.
- Кроме них свой канал сохранил и бывший глава Донецкой обладминистрации Павел Кириленко – теперь в нем он отчитывается о работе главой Антимонопольного комитета.
- Неизвестно, существует ли какая-то системность в том, кому остается Telegram-канал чиновника после увольнения.
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