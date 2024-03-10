В сети разгоняют о якобы увольнении командующего Воздушными силами – там не подтверждают

Сегодня в официальном Telegram-канале военного изменились фото и название

Николай Олещук (Фото: Telegram-канал командующего)

Сегодня в официальном Telegram-канале командующего Воздушными силами Николая Олещука изменились фото и название. Вскоре после этого нардеп от Евросолидарности Алексей Гончаренко заявил о якобы будущих изменениях в руководстве этого рода войск – эту же информацию также распространили анонимные Telegram-каналы. Спикер ВС Юрий Игнат в комментарии LIGA.net заявил, что переименование канала связано только с желанием военного.

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Сегодня в официальном канале командующего ВС изменилось название и фото: раньше он назывался именем военного и там стояло его фото, а теперь он подписан как "Командующий Воздушными Силами ВС Украины", а на фото – герб этого рода войск.

Скриншот

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После этого нардеп Гончаренко заявил, что "скорее всего" будут изменения в руководстве Воздушных сил. В следующем сообщении политик сослался на "слухи" и написал, что "будут перемены" в Военно-морских силах и ВС.

Заявление Гончаренко также распространили некоторые анонимные Telegram-каналы. При этом в качестве дополнительного довода приводился скриншот с переименованным каналом Олещука.

Журналист LIGA.net спросил спикера ВС, с чем связано изменение названия и фото в канале командующего. Игнат ответил, что это личный Telegram-канал Олещука, и смена фото и названия канала – решение военного.

Впоследствии спикер ВС добавил LIGA.net, что командующий "просто так захотел".

Следует заметить, что у самих Воздушных сил есть отдельный канал в Telegram.

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