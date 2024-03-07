Нардеп: Список проблемних каналів Telegram давали РНБО та СБУ, пов'язано з пропагандою РФ

Раніше представник месенджера заявив, що компанія отримала перелік потенційно "проблемних" каналів від української влади

Telegram (Фото: Depositphotos)

Голова Комітету Верховної Ради з питань свободи слова Ярослав Юрчишин заявив, що до компанії Telegram з переліком "потенційно проблемних" каналів зверталися Рада з нацбезпеки та оборони й Служба безпеки України. Ці органи мають список каналів, які є джерелами пропаганди РФ, розповів у коментарі LIGA.net нардеп від Голосу.

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"Цей список надсилали РНБО та СБУ, наскільки мені відомо. Бо саме ці структури мають перелік каналів, які є джерелами поширення російської пропаганди", – заявив він.

Юрчишин зауважив, що Комітет зі свободи слова лише здійснює супровід відповідних процесів.

LIGA.net звернулася по коментар до СБУ й опублікує відповідь, як тільки її отримає.

4 березня представник Telegram Ремі Вонг заявив виданню NV, що компанія отримала від української влади перелік потенційно "проблемних" каналів і тепер аналізує їх.

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Дискусії навколо заборони Telegram вчергове активізувалися на початку цього року. 14 лютого представник Головного управління розвідки Андрій Юсов заявив, що стосовно месенджера Telegram дійсно існують загрози. Держава вибудовує комунікацію з адміністраціями всіх платформ, але найважче такий процес проходить саме з цим месенджером.

У відповідь представник Telegram заявив LIGA.net , що месенджер "є і завжди був безпечним для українців та користувачів у всьому світі".

, що месенджер "є і завжди був безпечним для українців та користувачів у всьому світі". 28 лютого нардеп Юрчишин заявив, що адміністрація Telegram наразі відмовляється йти на контакт з українською владою та блокувати канали, які поширюють російську пропаганду. За його словами, за таких умов "звісно логічним" виглядає блокування месенджера.

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