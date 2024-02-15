У Telegram відповіли на слова ГУР. Стверджують, що месенджер є "безпечним для українців"

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Учора в межах дискусії представник Головного управління розвідки Андрій Юсов заявив, що щодо месенджера Telegram дійсно існують загрози, зокрема для інформаційної безпеки в Україні. За його словами, питання є до самої платформи, а не до окремих користувачів чи медіа, представлених у месенджері.

Згодом представник Telegram Ремі Вонг заявив у листі до LIGA.net, що месенджер "є і завжди був безпечним для українців та користувачів у всьому світі".

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"Telegram був створений спеціально для захисту користувачів від російського стеження. Його засновника вислали з Росії ще до виходу Telegram за захист даних українців (Під час Євромайдану. – Ред.). Telegram є і завжди був безпечним для українців та користувачів у всьому світі", – йдеться у листі представника месенджера.

Слід зауважити, що застосунок Telegram вийшов на IOS ще у серпні 2013-го, а на Android у жовтні того ж року – тобто до еміграції засновника месенджера Павла Дурова з РФ і до початку Євромайдану та російської агресії проти України.

LIGA.net запитала в представника ГУР Юсова, чи дійсно Telegram є безпечним для українців. Той відповів, що наразі обмежиться вчорашнім коментарем.

Повністю ознайомитися з позиціями Юсова та голови Центру протидії дезінформації Ігоря Солов'я щодо месенджера можна тут.

ДОВІДКА. У квітні 2014 року російський підприємець Дуров заявив, що був вимушений відмовитися від своєї долі у створеній ним же соцмережі "ВКонтакте". За його словами, російська Федеральна служба безпеки вимагала від нього передати особисті дані людей, що створювали групи стосовно Євромайдану – також він опублікував документи з запитами спецслужби. Того ж місяця Дуров виїхав із Росії й наразі мешкає в Об'єднаних арабських еміратах. Упродовж декількох років російська влада намагалася заблокувати Telegram. Проте у 2020 році заступник голови Мінкомзв’язку РФ Олексій Волін заявив, що російські відомства вирішили припинити блокування: по-перше, це виявилося "технічно неможливим", по-друге, представники месенджера почали "активно співпрацювати щодо боротьби з тероризмом і наркоманією. На LIGA.net є великий текст про мережу анонімних Telegram-каналів, котрі працюють на російську розвідку.

У вересні 2023 року стало відомо, що Нацрада з питань телебачення і радіомовлення разом із профільними відомствами активно розглядає питання щодо регулювання Telegram.

У листопаді секретар РНБО заявив, що головною проблемою Telegram-каналів є їх анонімність.

У січні 2024 року видання Bloomberg повідомило, що в американському ЦРУ аналітикам із питань Росії заборонено використовувати робочі комп’ютери для доступу до Telegram. Також їм заборонено брати із собою особисті мобільні пристрої на робоче місце, що змушує їх залишати приміщення ЦРУ, коли вони хочуть отримати доступ до Telegram.

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