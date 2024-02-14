ГУР: Загрози щодо Telegram реальні й слушні, питання до самої платформи

За словами Юсова, месенджер містить у собі цілу низку загроз для безпеки, зокрема інформаційної, в Україні

Андрій Юсов (Фото: Валентина Поліщук / LIGA.net)

Представник Головного управління розвідки Андрій Юсов заявив, що щодо месенджера Telegram дійсно існують загрози. Держава вибудовує комунікацію з адміністраціями всіх платформ, але найважче такий процес проходить саме з цим месенджером. Про це він розповів під час заходу у Media Center Ukraine.

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До Юсова виступав Ігор Соловей, керівник Центру протидії дезінформації. Він назвав Telegram "абсолютним злом" з погляду кібербезпеки, оскільки месенджер є непрозорим майданчиком з "незрозумілим фінансуванням і незрозумілими протоколами безпеки".

"Як каже один дослідник Telegram: які є докази зв'язку Telegram з Росією? Питання стоїть неправильно, тому що треба ставити питання: а які є докази відсутності зв'язку Telegram з Росією?" – заявив Соловей.

Він зазначив, що всі ці фактори навколо месенджера змусять Україну "в будь-якому випадку рано чи пізно, краще рано" ухвалювати якесь рішення щодо цієї й інших платформ.

"Що стосується Telegram, загрози реальні й слушні. Йдеться не про окремих користувачів чи не про окремих медіа, які представлені на цій платформі – питання до самої платформи. Вона містить у собі цілу низку загроз для інформаційної й не тільки інформаційної безпеки у нашій країні. Тому так, це питання, на яке треба давати відповідь. І я думаю, що це обов'язково відбудеться", – відреагував Юсов.

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Журналіст запитав, як можна виграти війну проти платформ TikTok і Telegram, котрі використовуються для пропаганди проти України.

"Звичайно, хотілося б мати прості відповіді на ці питання, і мати якусь чарівну кнопку, яка вимикає все, що несе загрозу. Але таких простих відповідей, на жаль, немає, і такої кнопки не існує. Тому Україна вибудовує комунікацію з адміністраціями всіх платформ для того, щоб працювати за прозорими правилами, алгоритмами згідно й українського законодавства, і міжнародних стандартів", – відповів представник ГУР.

За словами Юсова, найважче такий процес проходить з Telegram, проте питання є й до інших платформ.

Він зазначив, що це постійна багаторівнева робота: "Як на території самої платформи шляхом створення контенту, який би руйнував міфи, роз’яснював і покривав би цільову аудиторію, так і робота з погляду унормування діяльності цих майданчиків".

Представник воєнної розвідки зауважив, що такі заходи вживаються, проте роботи ще "справді багато".

Журналіст LIGA.net окремо запитав у Юсова, які саме загрози для України несе месенджер. Представник ГУР відповів, що поки обмежиться тим, що вже сказав сьогодні.

ДОВІДКА. Telegram був створений російським підприємцем Павлом Дуровим, котрий поїхав із РФ після 2014 року і зараз мешкає в Об'єднаних Арабських Еміратах. Упродовж декількох років російська влада намагалася заблокувати месенджер. Проте у 2020 році заступник голови Мінкомзв’язку РФ Олексій Волін заявив, що російські відомства вирішили припинити блокування: по-перше, це виявилося "технічно неможливим", по-друге, представники Telegram почали "активно співпрацювати щодо боротьби з тероризмом і наркоманією.



На Telegram був створений російським підприємцем Павлом Дуровим, котрий поїхав із РФ після 2014 року і зараз мешкає в Об'єднаних Арабських Еміратах. Упродовж декількох років російська влада намагалася заблокувати месенджер. Проте у 2020 році заступник голови Мінкомзв’язку РФ Олексій Волін заявив, що російські відомства вирішили припинити блокування: по-перше, це виявилося "технічно неможливим", по-друге, представники Telegram почали "активно співпрацювати щодо боротьби з тероризмом і наркоманією.На LIGA.net є великий текст про мережу анонімних Telegram-каналів, котрі працюють на російську розвідку.

У вересні 2023 року стало відомо, що Нацрада з питань телебачення і радіомовлення разом із профільними відомствами активно розглядає питання щодо регулювання Telegram.

У листопаді секретар РНБО заявив, що головною проблемою Telegram-каналів є їх анонімність.

У січні 2024 року видання Bloomberg повідомило, що в американському ЦРУ аналітикам з питань Росії заборонено використовувати робочі комп’ютери для доступу до Telegram. Також їм заборонено брати з собою особисті мобільні пристрої на робоче місце, що змушує їх залишати приміщення ЦРУ, коли вони хочуть отримати доступ до Telegram.

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