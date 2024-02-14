ГУР: Угрозы насчет Telegram реальны и резонны, вопросы к самой платформе

По словам Юсова, мессенджер включает в себя целый ряд угроз для безопасности, в частности информационной, в Украине

Андрей Юсов (Фото: Валентина Полищук / LIGA.net)

Представитель Главного управления разведки Андрей Юсов заявил, что в отношении мессенджера Telegram действительно существуют угрозы. Государство выстраивает коммуникацию с администрациями всех платформ, но тяжелее всего такой процесс проходит именно с этим мессенджером. Об этом он рассказал во время мероприятия в Media Center Ukraine.

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До Юсова выступал Игорь Соловей, руководитель Центра противодействия дезинформации. Он назвал Telegram "абсолютным злом" с точки зрения кибербезопасности, поскольку мессенджер является непрозрачной площадкой с "непонятным финансированием и непонятными протоколами безопасности".

"Как говорит один исследователь Telegram: какие есть доказательства связи Telegram с Россией? Вопрос стоит неправильно, потому что надо задавать вопрос: а какие доказательства отсутствия связи Telegram с Россией?" – заявил Соловей.

Он отметил, что все эти факторы вокруг мессенджера заставят Украину "в любом случае рано или поздно, лучше рано" принимать какое-то решение по этой и другим платформам.

"Что касается Telegram, угрозы реальны и резонны. Вопрос не к отдельным пользователям или не к отдельным медиа, представленным на этой платформе – вопрос к самой платформе. Она включает в себя целый ряд угроз для информационной и не только информационной безопасности в нашей стране. Поэтому да, это вопрос, на который нужно давать ответ. И я думаю, что это обязательно произойдет", – отреагировал Юсов.

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Журналист спросил, как можно выиграть войну против платформ TikTok и Telegram, используемых для пропаганды против Украины.

"Конечно, хотелось бы получить ответы на эти вопросы, и иметь какую-то волшебную кнопку, которая выключает все, что несет угрозу. Но таких простых ответов, к сожалению, нет, и такой кнопки не существует. Поэтому Украина выстраивает коммуникацию с администрациями всех платформ для того, чтобы работать по прозрачным правилам, алгоритмам и согласно украинскому законодательству, и международным стандартам", – ответил представитель ГУР.

По словам Юсова, тяжелее всего такой процесс выходит с Telegram, однако вопросы есть и в отношении других платформ.

Он отметил, что это постоянная многоуровневая работа: "Как на территории самой платформы путем создания контента, который бы разрушал мифы, разъяснял и покрывал бы целевую аудиторию, так и работа с точки зрения нормирования деятельности этих площадок".

Представитель военной разведки отметил, что такие меры принимаются, однако работы еще "действительно много".

Журналист LIGA.net отдельно спросил Юсова, какие именно угрозы для Украины несет мессенджер. Представитель ГУР ответил, что пока ограничится тем, что уже сказал сегодня.

СПРАВКА. Telegram был создан российским предпринимателем Павлом Дуровым, уехавшим из РФ после 2014 года и живущим в Объединенных Арабских Эмиратах. В течение нескольких лет российские власти пытались заблокировать мессенджер. Однако в 2020 году заместитель главы Минкомсвязи РФ Алексей Волин заявил, что российские ведомства решили прекратить блокировку: во-первых, это оказалось "технически невозможным", во-вторых, представители Telegram начали "активно сотрудничать по борьбе с терроризмом и наркоманией".

Telegram был создан российским предпринимателем Павлом Дуровым, уехавшим из РФ после 2014 года и живущим в Объединенных Арабских Эмиратах. В течение нескольких лет российские власти пытались заблокировать мессенджер. Однако в 2020 году заместитель главы Минкомсвязи РФ Алексей Волин заявил, что российские ведомства решили прекратить блокировку: во-первых, это оказалось "технически невозможным", во-вторых, представители Telegram начали "активно сотрудничать по борьбе с терроризмом и наркоманией". На LIGA.net есть большой текст о сети анонимных Telegram-каналов, работающих на российскую разведку.

В сентябре 2023 года стало известно, что Нацсовет по вопросам телевидения и радиовещания вместе с профильными ведомствами активно рассматривает вопросы регулирования Telegram.

В ноябре секретарь СНБО заявил, что главной проблемой Telegram-каналов является их анонимность.

В январе 2024 года издание Bloomberg сообщило, что в американском ЦРУ аналитикам по России запрещено использовать рабочие компьютеры для доступа к Telegram. Также им запрещено брать с собой личные мобильные устройства на рабочее место, что заставляет их покидать помещение ЦРУ, когда они хотят получить доступ к Telegram.

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