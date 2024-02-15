В Telegram ответили на слова ГУР. Утверждают, что мессенджер "безопасен для украинцев"

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Вчера в рамках дискуссии представитель Главного управления разведки Андрей Юсов заявил, что в отношении мессенджера Telegram действительно существуют угрозы, в частности для информационной безопасности в Украине. По его словам, вопрос есть к самой платформе, а не к отдельным пользователям или медиа, представленным в мессенджере.

Впоследствии представитель Telegram Реми Вонг заявил в письме к LIGA.net, что мессенджер "есть и всегда был безопасен для украинцев и пользователей во всем мире".

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"Telegram был создан специально для защиты пользователей от российской слежки. Его основателя выслали из России еще до выхода Telegram за защиту данных украинцев (Во время Евромайдана. – Ред.). Telegram является и всегда был безопасен для украинцев и пользователей во всем мире", – говорится в письме представителя мессенджера.

Следует отметить, что приложение Telegram вышло на IOS еще в августе 2013-го, а на Android в октябре того же года – то есть до эмиграции основателя мессенджера Павла Дурова из РФ и до начала Евромайдана и российской агрессии против Украины.

LIGA.net спросила у представителя ГУР Юсова, действительно ли Telegram безопасен для украинцев. Тот ответил, что ограничится вчерашним комментарием.

Полностью ознакомиться с позициями Юсова и главы Центра противодействия дезинформации Игоря Соловья по поводу мессенджера можно здесь.

СПРАВКА. В апреле 2014 года российский предприниматель Дуров заявил, что был вынужден отказаться от своей доли в созданной им же соцсети ВКонтакте. По его словам, российская Федеральная служба безопасности требовала от него передать личные данные людей, создававших группы о Евромайдане – также он опубликовал документы с запросами спецслужбы. В том же месяце Дуров уехал из России и сейчас проживает в Объединенных арабских эмиратах. В течение нескольких лет российские власти пытались заблокировать Telegram. Однако в 2020 году заместитель главы Минкомсвязи РФ Алексей Волин заявил, что российские ведомства решили прекратить блокировку: во-первых, это оказалось "технически невозможным", во-вторых, представители мессенджера начали "активно сотрудничать по борьбе с терроризмом и наркоманией". На LIGA.net есть большой текст о сети анонимных Telegram-каналов, работающих на российскую разведку.

В сентябре 2023 года стало известно, что Нацсовет по вопросам телевидения и радиовещания вместе с профильными ведомствами активно рассматривает вопросы регулирования Telegram.

В ноябре секретарь СНБО заявил, что главной проблемой Telegram-каналов является их анонимность.

В январе 2024 года издание Bloomberg сообщило, что в американском ЦРУ аналитикам по России запрещено использовать рабочие компьютеры для доступа к Telegram. Также им запрещено брать с собой личные мобильные устройства на рабочее место, что заставляет их покидать помещение ЦРУ, когда они хотят получить доступ к Telegram.

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