Данілов: Вимога до Telegram-каналів — відсутність анонімності та стандарти журналістики

Секретар Ради нацбезпеки та оборони Олексій Данілов заявив, що головною проблемою Telegram-каналів є їх анонімність. Про це він написав у Facebook.

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За його словами, головна небезпека великих інформаційних Telegram-каналів — це анонімність їхньої діяльності, оскільки багато хто з них часто публікує кадри роботи протиповітряної оборони, пересування Сил оборони, дислокацію військових, що часто призводить до жертв.

Він зазначив, що Кремль перший почав використовувати мережі Telegram-каналів для маніпуляції громадською думкою та розповсюдження фейків — у 2019 році росіяни створили в Україні політичні канали, які адмініструються 85 головним центром спеціальної служби російської розвідки.

"Саме через ці канали нам розповідають про "зрив мобілізації", "провал контрнаступу", "зраду союзників", "втому Заходу" і як висновок — "необхідні поступки і переговори". Готуючись до нападу 24 лютого 2022 року, російські спецслужби створили мережу "троянських коней", які ретельно маскуються під українські канали, мають патріотичні назви, продукуючи отруйний інформаційний контент.Треба врахувати, що цей процес розкручування контрольованих росіянами Telegram-проєктів йде постійно – вони враховують помилки і більш витончено маскуються. Загроза впливу путінського режиму на 10-мільйонну українську аудиторію користувачів Telegram нікуди не поділася. Вона стала, як загроза ракетних ударів", — заявив Данілов.

Чиновник написав, що навіть зброю росіян можна використовувати проти них — йдеться про "якісний український продукт" із відкритими авторами. Як приклад він навів канали "Лачен пише" блогера Ігоря Лаченкова та голови Миколаївської обласної військової адміністрації Віталія Кіма

"Головний принцип зрозумілий – перевірена інформація, об'єктивне висвітлення та патріотична позиція", – наголосив секретар РНБО.

Функціонер наголосив, що загроза багатьох Telegram-каналів — анонімність їхніх власників та відсутність будь-якої відповідальності за поширення маніпуляцій та фейків.

Головною вимогою він назвав деанонімізацію діяльності таких каналів та дотримання у їхній роботі загальноприйнятих журналістських стандартів.

"Профілактика загрози – медіаграмотність та постійна робота з виявлення та викриття фактів дезінформації та маніпуляцій. Паралельно з цим має йти процес створення якісного інформаційного продукту, формування ситуації контентного домінування в українському Telegram-сегменті", – резюмував Данілов.

Раніше глава Мінцифри Михайло Федоров не підтвердив інформацію про те, що Telegram є небезпечним для українців.

На зустріч президента Зеленського з медіа запросили "власника" Трухи. Данілов прокоментував.

На початку вересня виданнями NGL.media та ГРУНТ було опубліковано розслідування про Труху. Вони пов'язують Telegram-канал із харківським бізнесменом Володимиром Литвиним, відомим за скандалом із "рюкзаками Авакова". Зокрема, як заявляють журналісти, восени 2022 року власник Трухи Максим Лавриненко з колегами запустили онлайн-курс про заробітки в Telegram, і оплату за участь потрібно було переказувати на рахунок Олександри Смаракової, яка згодом вийшла заміж за голову Полтавської ОВА Дмитра Луніна і взяла його прізвище.

Згодом Лунін підтвердив що частина власників Telegram-каналу "Труха" є бізнес-партнерами його дружини.

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