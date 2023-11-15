Данилов: Требование к Telegram-каналам — отсутствие анонимности и стандарты журналистики

Секретарь Совета нацбезопасности и обороны Алексей Данилов заявил, что главной проблемой Telegram-каналов является их анонимность. Об этом он написал в Facebook.

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По его словам, главная опасность крупных информационных Telegram-каналов — это анонимность их деятельности, так как многие из них часто публикуют кадры работы противовоздушной обороны, передвижение Сил обороны, дислокацию военных, что часто приводит в жертвам.

Он отметил, что Кремль первый начал использовать сетки Telegram-каналов для манипуляции общественным мнением и распространения фейков — в 2019 году россияне создали в Украине политические каналы, которые администрируются 85 главным центром специальной службы российской разведки.

"Именно через эти каналы нам рассказывают о "срыве мобилизации", "провале контрнаступления", "предательстве союзников", "усталости Запада" и как вывод — "необходимость уступок и переговоров". Готовясь к нападению 24 февраля 2022 года, российские спецслужбы создали сеть "троянских коней", тщательно маскирующихся под украинские каналы, имеющие патриотические названия, продуцируя ядовитый информационный контент. Надо учесть, что этот процесс раскрутки контролируемых россиянами Telegram-проектов идет постоянно – они учитывают ошибки и более изощренно маскируются. Угроза влияния со стороны путинского режима на 10-миллионную украинскую аудиторию пользователей Telegram никуда не делась. Она постоянна, как угроза ракетных ударов", — заявил Данилов. Чиновник написал, что даже оружие россиян можно использовать против них — речь идет о "качественном украинском продукте" с открытыми авторами. В качестве примера он привел каналы "Лачен пише" блогера Игоря Лаченкова и главы Николаевской областной военной администрации Виталия Кима "Главный принцип понятен – проверенная информация, объективное освещение и патриотическая позиция", — подчеркнул секретарь СНБО. Функционер акцентировал, что угроза многих Telegram-каналов — анонимность их собственников и отсутствие любой ответственности за распространение манипуляций и фейков. Главным требованием он назвал деанонимизацию деятельности таких каналов и соблюдение в их работе общепринятых журналистских стандартов. "Профилактика угрозы – медиаграмотность и постоянная работа по выявлению и разоблачению фактов дезинформации и манипуляций. Параллельно с этим должен идти процесс создания качественного информационного продукта, формирования ситуации контентного доминирования в украинском Telegram-сегменте", — резюмировал Данилов. Ранее глава Минцифры Михаил Федоров не подтвердил информацию о том, что Telegram опасен для украинцев.

На встречу президента Зеленского с медиа пригласили "владельца" Трухи. Данилов прокомментировал. В начале сентября изданиями NGL.media и ГРУНТ было опубликовано расследование о Трухе. Они связывают Telegram-канал с харьковским бизнесменом Владимиром Литвиным, известным по скандалу с "рюкзаками Авакова". В частности, как заявляют журналисты, осенью 2022 года владелец Трухи Максим Лавриненко с коллегами запустили онлайн-курс о заработках в Telegram, и оплату за участие нужно было переводить на счет Александры Смараковой, которая впоследствии вышла замуж за председателя Полтавской ОВА Дмитрия Лунина и взяла его фамилию.

Впоследствии Лунин подтвердил, что часть владельцев Telegram-канала "Труха" являются бизнес-партнерами его супруги. Читайте также: Данилов: Telegram – очень уязвимый мессенджер

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