В Украине Telegram-каналы помогают избегать мобилизации. Полиция: Не можем сразу закрыть

Цуцкиридзе сказал, что такие каналы изначально просто предлагают юридическую помощь, а это законно

Максим Цуцкиридзе (Фото: Нацполиция)

Полиция не может автоматически блокировать Telegram-каналы, которые помогают уклоняться от мобилизации, так как не имеет таких полномочий. Об этом сообщил первый заместитель главы Национальной полиции Максим Цуцкиридзе в интервью Цензор.НЕТ.

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

По его словам, такие порталы предлагают юридическую помощь, а сами обложки не выдают ничего преступного.

"Но когда человек непосредственно обращается за этими услугами, они начинают анализировать конкретные возможности, каким образом его вывести из-под мобилизации. Незаконная деятельность начинается именно с этого этапа. И такие деяния мы документируем", — заявил Цуцкиридзе.

Он отметил, что люди сами обращались в полицию, когда в таких организациях им навязывали поддельные документы, которые якобы сделают в военкомате или медицинских учреждениях, требуя за это деньги.

30 января правительство зарегистрировало в Раде новый законопроект о мобилизации. Список нововведений – здесь.

В новой редакции законопроекта Кабмин предложил три наказания для уклонистов: арест счетов, лишение водительских прав, запрет на выезд за границу.

Омбудсмен Лубинец заявил о "противоречивых нормах" в законопроекте. Однако призвал народных депутатов принять документ в первом чтении – замечания можно будет исправить ко второму.

7 февраля Рада поддержала законопроект о мобилизации в первом чтении.

Читайте также: Мобилизация. Уклонисты с условным сроком все равно подлежат призыву — Нацполиция