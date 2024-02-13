В Україні Telegram-канали допомагають уникати мобілізації. Поліція: Не можемо одразу закрити

Цуцкірідзе сказав, що такі канали спочатку просто пропонують юридичну допомогу, а це законно

Максим Цуцкірідзе (Фото: Нацполіція)

Поліція не може автоматично блокувати Telegram-канали, які допомагають ухилятися від мобілізації, оскільки не мають таких повноважень. Про це повідомив перший заступник голови Національної поліції Максим Цуцкірідзе в інтерв'ю Цензор.НЕТ.

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За його словами, такі портали пропонують юридичну допомогу, а самі обкладинки не видають нічого злочинного.

"Але коли людина безпосередньо звертається за цими послугами, вони починають аналізувати конкретні можливості, як її вивести з-під мобілізації. Незаконна діяльність починається саме з цього етапу. І такі діяння ми документуємо", — заявив Цуцкірідзе.

Він зазначив, що люди самі зверталися до поліції, коли у таких організаціях їм нав'язували підроблені документи, які нібито зроблять у військкоматі чи медичних установах, вимагаючи за це гроші.

30 січня уряд зареєстрував у Раді новий законопроєкт про мобілізацію. Список нововведень – тут.

У новій редакції законопроєкту Кабмін запропонував три покарання для ухилянтів: арешт рахунків, позбавлення прав водія, заборона на виїзд за кордон.

Омбудсмен Лубiнець заявив про "суперечливі норми" у законопроєкті. Однак закликав народних депутатів ухвалити документ у першому читанні – зауваження можна буде виправити до другого.

7 лютого Рада підтримала законопроєкт про мобілізацію у першому читанні.

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