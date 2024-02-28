Заборона Telegram. Голова комітету Ради зі свободи слова пояснив свою позицію

Ярослав Юрчишин (Фото: Голос України)

Адміністрація Telegram наразі відмовляється йти на контакт з українською владою та блокувати канали, які поширюють російську пропаганду. Про це у коментарі LIGA.net заявив голова комітету Верховної Ради з питань свободи слова Ярослав Юрчишин. За його словами, за таких умов "звісно логічним" виглядає блокування месенджера.

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Сьогодні Комітет Верховної Ради з питань свободи слова провів круглий стіл, на якому, зокрема, учасники висловили переконання, що необхідно шукати шляхи для заборони діяльності Telegram в Україні.

"Все залежить від того, чи буде адміністрація Telegram, яку нібито представляє пан [Павло] Дуров, іти на контакт з українською владою і блокувати відверто маніпулятивні канали, які поширюють російську пропаганду. Зараз вони відмовляються це робити. За таких умов, звісно, логічним виглядає блокування цієї соцмережі", – відповів Юрчишин.

Щодо загроз національній безпеці з боку месенджера, нардеп заявив, що у цьому питанні за нього більше скажуть позиції секретаря Ради з нацбезпеки та оборони та начальника Головного управління розвідки.

За словами народного обранця, якщо ці посадовці вважають Telegram шкідливим, а Служба безпеки України має цілий перелік каналів, які поширюють російську пропаганду, то в такому випадку не може бути інших варіантів, аніж "блокування цих каналів адміністраторами мережі, або блокування мережі".

ДОВІДКА. У квітні 2014 року російський підприємець Дуров заявив, що був вимушений відмовитися від своєї долі у створеній ним же соцмережі "ВКонтакте". За його словами, російська Федеральна служба безпеки вимагала від нього передати особисті дані людей, що створювали групи стосовно Євромайдану – також він опублікував документи з запитами спецслужби. Того ж місяця Дуров виїхав із Росії, проте вже восени російський Forbes з посиланням на власні джерела заявив, що підприємець повернувся на батьківщину. У 2017 році Дуров повідомив про відкриття офісу Telegram у Дубаї в Об'єднаних арабських еміратах. У цій країні він наразі й мешкає. Упродовж декількох років російська влада намагалася заблокувати Telegram. Проте у 2020 році заступник голови Мінкомзв’язку РФ Олексій Волін заявив, що російські відомства вирішили припинити блокування: по-перше, це виявилося "технічно неможливим", по-друге, представники месенджера почали "активно співпрацювати щодо боротьби з тероризмом і наркоманією. На LIGA.net є великий текст про мережу анонімних Telegram-каналів, котрі працюють на російську розвідку.

У квітні 2023 року український підприємець Ярослав Ажнюк заявив, що Кирило Буданов у розмові повідомив йому про ризики з боку декількох месенджерів. За його словами, начальник ГУР сказав: "У ФСБ, і лише них, є ключі до Telegram. Viber це взагалі додаток створений для шпигунства. І навіть не обов’язково вести там переписку".

У листопаді секретар РНБО заявив, що головною проблемою Telegram-каналів є їх анонімність.

14 лютого у межах дискусії представник ГУР Андрій Юсов заявив, що щодо Telegram дійсно існують загрози, зокрема для інформаційної безпеки в Україні. Представник Telegram заявив LIGA.net, що месенджер "є і завжди був безпечним для українців та користувачів у всьому світі".

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