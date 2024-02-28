Запрет Telegram. Глава комитета Рады по свободе слова объяснил свою позицию

Ярослав Юрчишин (Фото: Голос Украины)

Сегодня Комитет Верховной Рады по вопросам свободы слова провел круглый стол, на котором, в частности, участники выразили убеждение, что необходимо искать пути для запрета деятельности Telegram в Украине.

Глава комитета Ярослав Юрчишин в комментарии LIGA.net заявил, что сейчас администрация Telegram отказывается идти на контакт с украинскими властями и блокировать каналы, распространяющие российскую пропаганду. По его словам, при таких условиях "конечно логичным" выглядит блокировка мессенджера.

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"Все зависит от того будет ли администрация Telegram, которую якобы представляет господин Дуров идти на контакте украинскими властями и блокировать откровенно манипулятивные каналы, которые распространяют российскую пропаганду. Сейчас они отказываются это делать. В таких условиях, конечно, логично выглядит блокировка этой соцсети", – ответил. Юрчишин.

По поводу угроз национальной безопасности со стороны мессенджера, нардеп заявил, что в этом вопросе за него больше скажут позиции секретаря Совета по нацбезопасности и обороне и начальника Главного управления разведки.

По словам народного избранника, если эти должностные лица считают Telegram вредным, а Служба безопасности Украины имеет целый перечень каналов, распространяющих российскую пропаганду, то в таком случае не может быть других вариантов, чем "блокирование этих каналов администраторами сети или блокирование сети".

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В сентябре 2023 года стало известно, что Нацсовет по вопросам телевидения и радиовещания вместе с профильными ведомствами активно рассматривает вопросы регулирования Telegram.

В ноябре секретарь СНБО заявил, что главной проблемой Telegram-каналов является их анонимность.

14 февраля 2024 года в рамках дискуссии представитель ГУР Андрей Юсов заявил, что в отношении мессенджера Telegram действительно существуют угрозы, в частности для информационной безопасности в Украине. По его словам, вопрос есть к самой платформе, а не к отдельным пользователям или медиа, представленным в мессенджере. Впоследствии представитель Telegram Реми Вонг заявил в письме к LIGA.net, что мессенджер "есть и всегда был безопасен для украинцев и пользователей во всем мире".

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