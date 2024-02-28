Запрет Telegram. Глава комитета Рады по свободе слова объяснил свою позицию
Сегодня Комитет Верховной Рады по вопросам свободы слова провел круглый стол, на котором, в частности, участники выразили убеждение, что необходимо искать пути для запрета деятельности Telegram в Украине.
Глава комитета Ярослав Юрчишин в комментарии LIGA.net заявил, что сейчас администрация Telegram отказывается идти на контакт с украинскими властями и блокировать каналы, распространяющие российскую пропаганду. По его словам, при таких условиях "конечно логичным" выглядит блокировка мессенджера.
"Все зависит от того будет ли администрация Telegram, которую якобы представляет господин Дуров идти на контакте украинскими властями и блокировать откровенно манипулятивные каналы, которые распространяют российскую пропаганду. Сейчас они отказываются это делать. В таких условиях, конечно, логично выглядит блокировка этой соцсети", – ответил. Юрчишин.
По поводу угроз национальной безопасности со стороны мессенджера, нардеп заявил, что в этом вопросе за него больше скажут позиции секретаря Совета по нацбезопасности и обороне и начальника Главного управления разведки.
По словам народного избранника, если эти должностные лица считают Telegram вредным, а Служба безопасности Украины имеет целый перечень каналов, распространяющих российскую пропаганду, то в таком случае не может быть других вариантов, чем "блокирование этих каналов администраторами сети или блокирование сети".
Новость дополняется...
- В сентябре 2023 года стало известно, что Нацсовет по вопросам телевидения и радиовещания вместе с профильными ведомствами активно рассматривает вопросы регулирования Telegram.
- В ноябре секретарь СНБО заявил, что главной проблемой Telegram-каналов является их анонимность.
- 14 февраля 2024 года в рамках дискуссии представитель ГУР Андрей Юсов заявил, что в отношении мессенджера Telegram действительно существуют угрозы, в частности для информационной безопасности в Украине. По его словам, вопрос есть к самой платформе, а не к отдельным пользователям или медиа, представленным в мессенджере. Впоследствии представитель Telegram Реми Вонг заявил в письме к LIGA.net, что мессенджер "есть и всегда был безопасен для украинцев и пользователей во всем мире".
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