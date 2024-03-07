Нардеп: Список проблемных каналов Telegram давали СНБО и СБУ, связанно с пропагандой РФ

Telegram (Фото: Depositphotos)

Председатель Комитета Верховной Рады по вопросам свободы слова Ярослав Юрчишин заявил, что в компанию Telegram с перечнем "потенциально проблемных" каналов обращались Совет по нацбезопасности и обороне и Служба безопасности Украины. Эти органы имеют список каналов, являющихся источниками пропаганды РФ, рассказал в комментарии нардеп от Голоса LIGA.net.

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"Этот список присылали СНБО и СБУ, насколько мне известно. Потому что именно у этих структур есть перечень каналов, которые являются источниками распространения российской пропаганды", – заявил он.

Юрчишин отметил, что Комитет по свободе слова лишь осуществляет сопровождение соответствующих процессов.

LIGA.net обратилась за комментарием к СБУ и опубликует ответ, как только его получит.

4 марта представитель Telegram Реми Вонг заявил изданию NV, что компания получила от украинских властей перечень потенциально "проблемных" каналов и теперь анализирует их.

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Дискуссии вокруг запрета Telegram в очередной раз активизировались в начале этого года. 14 февраля представитель Главного управления разведки Андрей Юсов заявил, что в отношении мессенджера Telegram действительно существуют угрозы. Государство выстраивает коммуникацию с администрациями всех платформ, но тяжелее всего такой процесс проходит именно с этим мессенджером.

В ответ представитель Telegram заявил LIGA.net , что мессенджер "есть и всегда был безопасен для украинцев и пользователей во всем мире".

, что мессенджер "есть и всегда был безопасен для украинцев и пользователей во всем мире". 28 февраля нардеп Юрчишин заявил, что администрация Telegram пока отказывается идти на контакт с украинскими властями и блокировать каналы, распространяющие российскую пропаганду. По его словам, при таких условиях "конечно логичным" выглядит блокировка мессенджера.

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