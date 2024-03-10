У мережі розганяють про буцімто звільнення командувача Повітряних сил – там не підтверджують

Сьогодні в офіційному Telegram-каналі військового змінились фото та назва

Микола Олещук (Фото: Telegram-канал командувача)

Сьогодні в офіційному Telegram-каналі командувача Повітряних сил Миколи Олещука змінились фото та назва. Згодом після цього нардеп від Євросолідарності Олексій Гончаренко заявив про буцімто майбутні зміни у керівництві цього роду військ – цю ж інформацію також поширили анонімні Telegram-канали. Речник ПС Юрій Ігнат у коментарі LIGA.net заявив, що зміни в каналі пов'язані лише з бажанням військового.

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Сьогодні в офіційному каналі командувача ПС змінилася назва і фото: раніше він називався іменем військового й там стояло його фото, а тепер він підписаний як "Командувач Повітряних Сил ЗС України", а на фото – герб цього роду військ.

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Після цього нардеп Гончаренко заявив, нібито "скоріш за все" будуть зміни в керівництві Повітряних сил. У наступному повідомленні політик послався на "чутки" і написав, що "будуть зміни" у Військово-морських силах та ПС.

Заяву Гончаренка також поширили деякі анонімні Telegram-канали. При цьому як додатковий аргумент наводився скриншот з перейменованим каналом Олещука.

Журналіст LIGA.net запитав речника ПС, з чим пов'язана зміна назви та фото у каналі командувача. Ігнат відповів, що це особистий Telegram-канал Олещука, і зміни на каналі є рішенням військового.

Згодом речник ПС додав LIGA.net, що командувач "просто так захотів".

Слід зауважити, що у самих Повітряних сил є окремий канал в Telegram.

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