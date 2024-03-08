Командувач Повітряних сил: Було бойове застосування по літаках росіян за 150 кілометрів

Олещук заявив, що серед російських льотчиків розпочалися "дискусії", які можуть призвести до саботажу

Микола Олещук (Фото: скріншот із відео)

Командувач Повітряних сил Микола Олещук заявив про бойову роботу по російських літаках на відстані понад 150 кілометрів 7 березня. Про це він повідомив у Telegram.

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За його словами, результати удару перевіряються, росіяни продовжують атакувати позиції Сил оборони керованими авіаційними бомбами, але не наважуються підлітати близько.

Він зазначив, що після значних втрат — літаків далекого радіолокаційного виявлення А-50, а також винищувачів Су-34 та Су-35, окупанти значно знизили кількість ударів КАБами.

Олещук заявив, що літаків ДРЛО досі немає в Азовському морі, що зменшує можливості ворога у веденні радіолокаційної розвідки.

Генерал наголосив, що серед російських льотчиків почалися "дискусії" про рішення командування надсилати їх "в один кінець".

"Такі розмови, а можливо і саботаж, під час виконання завдань тільки зростатимуть, коли Повітряні сили отримають від західних партнерів більше інструментів для захисту нашого неба від повітряних атак", – резюмував воєначальник.

Вранці 27 лютого командувач Повітряних сил Олещук повідомив, що українські військові збили черговий російський винищувач Су-34 на східному напрямку. Росія виробляє Су-34, але небагато. Втрата кожного літака для неї – це дуже серйозно.

20 лютого, коментуючи знищення російських літаків, прессекретар командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат заявив, що збиття російських літаків призвело до суттєвого зниження активності ворожої авіації, адже противник розуміє, що "його можуть дістати".

Вранці 29 лютого стало відомо, що українські воїни збили ще один російський винищувач-бомбардувальник Су-34 на східному напрямку. Пізніше Олещук заявив, що ЗСУ збили ще два Су-34 у районах Авдіївки та Маріуполя.

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