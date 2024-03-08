Командувач Повітряних сил: Було бойове застосування по літаках росіян за 150 кілометрів
Командувач Повітряних сил Микола Олещук заявив про бойову роботу по російських літаках на відстані понад 150 кілометрів 7 березня. Про це він повідомив у Telegram.
За його словами, результати удару перевіряються, росіяни продовжують атакувати позиції Сил оборони керованими авіаційними бомбами, але не наважуються підлітати близько.
Він зазначив, що після значних втрат — літаків далекого радіолокаційного виявлення А-50, а також винищувачів Су-34 та Су-35, окупанти значно знизили кількість ударів КАБами.
Олещук заявив, що літаків ДРЛО досі немає в Азовському морі, що зменшує можливості ворога у веденні радіолокаційної розвідки.
Генерал наголосив, що серед російських льотчиків почалися "дискусії" про рішення командування надсилати їх "в один кінець".
"Такі розмови, а можливо і саботаж, під час виконання завдань тільки зростатимуть, коли Повітряні сили отримають від західних партнерів більше інструментів для захисту нашого неба від повітряних атак", – резюмував воєначальник.
- Вранці 27 лютого командувач Повітряних сил Олещук повідомив, що українські військові збили черговий російський винищувач Су-34 на східному напрямку. Росія виробляє Су-34, але небагато. Втрата кожного літака для неї – це дуже серйозно.
- 20 лютого, коментуючи знищення російських літаків, прессекретар командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат заявив, що збиття російських літаків призвело до суттєвого зниження активності ворожої авіації, адже противник розуміє, що "його можуть дістати".
- Вранці 29 лютого стало відомо, що українські воїни збили ще один російський винищувач-бомбардувальник Су-34 на східному напрямку. Пізніше Олещук заявив, що ЗСУ збили ще два Су-34 у районах Авдіївки та Маріуполя.
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