Командующий Воздушных сил: Было боевое применение по самолетам россиян за 150 километров

Олещук заявил, что среди российских летчиков начались "дискуссии", которые могут привести к саботажу

Николай Олещук (Фото: скриншот с видео)

Командующий Воздушных сил Николай Олещук заявил о боевой работе по российским самолетам на расстоянии более 150 километров 7 марта. Об этом он сообщил в Telegram.

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По его словам, результаты удара проверяются, россияне продолжают атаковать позиции Сил обороны управляемыми авиационными бомбами, но не решаются подлетать близко.

Он отметил, что после значительных потерь — самолетов дальнего радиолокационного обнаружения А-50, а также истребителей Су-34 и Су-35, оккупанты значительно снизили количество ударов КАБами.

Олещук заявил, что самолетов ДРЛО до сих пор нет в Азовском море, что уменьшает возможности врага в ведении радиолокационной разведки.

Генерал подчеркнул, что среди российских летчиков начались "дискуссии" о решениях командования посылать их "в один конец".

"Такие разговоры, а возможно и саботаж, во время выполнения задач будут только расти, когда Воздушные силы получат от западных партнеров больше инструментов для защиты нашего неба от воздушных атак", — резюмировал военачальник.

Утром 27 февраля командующий Воздушными силами Олещук сообщил, что украинские военные сбили очередной российский истребитель Су-34 на восточном направлении. Россия производит Су-34, но немного. Потеря каждого самолета для нее – это очень серьезно.

20 февраля, комментируя уничтожение российских самолетов, пресс-секретарь командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат заявил, что сбивание российских самолетов привело к существенному снижению активности вражеской авиации, ведь противник понимает, что "его могут достать".

Утром 29 февраля стало известно, что украинские воины сбили еще один российский истребитель-бомбардировщик Су-34 на восточном направлении. Позже Олещук заявил, что ВСУ сбили еще два Су-34 в районах Авдеевки и Мариуполя.

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