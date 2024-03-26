Новий голова РНБО каже, що дізнався про призначення сьогодні

Інших коментарів поки не надає

Олександр Литвиненко (Фото: пресслужба форуму Україна-30)

Новий голова Ради національної безпеки й оборони Олександр Литвиненко повідомив LIGA.net, що новину про своє призначення дізнався сьогодні.

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Литвиненко зазначив, що коментарів та інтерв'ю зараз не дає.

Сьогодні президент Володимир Зеленський випустив указ, за яким звільнив Олексія Данілова з посади голови РНБО та призначив на його місце Литвиненка.

З 2021 року і до призначення в РНБО Литвиненко очолював Службу зовнішньої розвідки. Тепер цю посаду обіймає Олег Іващенко, який раніше був першим заступником начальника Головного управління розвідки – помічником Головнокомандувача ЗСУ.

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8 лютого президент Володимир Зеленський звільнив Валерія Залужного з посади головнокомандувача Збройних Сил України.

Новим головнокомандувачем ЗСУ став Олександр Сирський.

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