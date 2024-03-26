Новий голова РНБО каже, що дізнався про призначення сьогодні
Новий голова Ради національної безпеки й оборони Олександр Литвиненко повідомив LIGA.net, що новину про своє призначення дізнався сьогодні.
Литвиненко зазначив, що коментарів та інтерв'ю зараз не дає.
Сьогодні президент Володимир Зеленський випустив указ, за яким звільнив Олексія Данілова з посади голови РНБО та призначив на його місце Литвиненка.
З 2021 року і до призначення в РНБО Литвиненко очолював Службу зовнішньої розвідки. Тепер цю посаду обіймає Олег Іващенко, який раніше був першим заступником начальника Головного управління розвідки – помічником Головнокомандувача ЗСУ.
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- 8 лютого президент Володимир Зеленський звільнив Валерія Залужного з посади головнокомандувача Збройних Сил України.
- Новим головнокомандувачем ЗСУ став Олександр Сирський.
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