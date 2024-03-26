Данилова переведут на другое направление. Зеленский: Об этом позже

Президент уволил Данилова с должности секретаря СНБО и назначил на его место главу Службы внешней разведки Литвиненко

Владимир Зеленский (Фото: LIGA.net/Валентина Полищук)

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Алексея Данилова, который сегодня был уволен с должности секретаря СНБО, переведут на другое направление, однако не уточнил, куда именно.

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

"Благодарен Алексею Данилову за работу на должности секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины. Он переводится на другое направление – об этом позже", – заявил Зеленский.

Также он отметил, что кадровые изменения – это "продолжение перезагрузки системы управления". По его словам, новый секретарь СНБО Александр Литвиненко "объединит свой опыт руководства Службой внешней разведки Украины с задачами, которые есть перед Советом нацбезопасности и обороны".

Глава государства подчеркнул, что ожидает "укрепления стратегических возможностей нашего государства прогнозировать и влиять на процессы, от которых зависит национальная безопасность".

"Укрепление Украины и обновление нашей государственной системы на всех направлениях будет продолжено", – акцентировал Зеленский.

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк в интервью для LIGA.net заявлял, что увольнение Данилова с должности секретаря СНБО – это обычные кадровые ротации, так как соответствующие этапы войны нуждаются в "динамизации процессов". В то же время стоит ожидать, что Данилову предложат другую должность.